Venerdì 14 Giugno 2024, 12:53

Sopralluogo “vietato” all’ex Banca d’Italia e maggioranza spaccata. La presidente della commissione Trasparenza, Floriana Coletta, aveva indetto per ieri una seduta con un solo argomento all’ordine del giorno: "Banca di Italia indirizzo politico su destinazione locali e sopralluogo". Così, al termine dell’appello i membri della commissione hanno lasciato il Comune e si sono diretti in piazza della Libertà, accompagnati dalla dirigente al patrimonio, dottoressa Pacifico. Essendo le sedute delle commissioni consiliari pubbliche all’ingresso hanno trovato un cronista del Messaggero e un cittadino, l’architetto e storico dell’architettura Paolo Costanzo, interessati a partecipare al sopralluogo.

Sono molti anni che i locali dell’ex Banca d’Italia sono chiusi al pubblico e sarebbe stato interessante poter raccontare e fotografare quali sono le condizioni del palazzo che il Comune ha recentemente acquistato dalla Banca d’Italia e ancor più recentemente annunciato di voler dare in gestione all’Università La Sapienza. Ma non è stato possibile. In piazza è andato in scena un curioso siparietto. Due consiglieri di centrodestra, Simona Mulè e Vincenzo Valletta, si sono opposti alla partecipazione di due “esterni” al sopralluogo. Motivo? Il presunto rischio per il Comune di esporsi a richieste di risarcimento danni in caso di infortuni occorsi all’interno della struttura. La dirigente ha fatto rilevare che «l’accesso ad oggi all’ex Banca d’Italia non è garantito non essendo ancora coperto da assicurazione».

A quel punto la questione è stata messa ai voti con l’impegno alla sottoscrizione di una liberatoria. Renzo Scalco si è astenuto. La maggioranza si è divisa. Contrari Coluzzi, Valletta e Mulè. Favorevoli il consigliere di Forza Italia Anzalone, Roberto Belvisi, Maurizio Galardo oltre alla presidente Coletta e a Nazzareno Ranaldi. Tutto risolto? Per nulla. Valletta ha chiesto la parola: «Queste visite dovrebbero essere aperte a tutta la città». Gli è stato spiegato da Dario Bellini che le commissioni sono aperte a tutti. Poi il colpo di scena: «Chiedo una sospensione - ha detto Valletta, giacca blu e spilletta della Lega sul bavero - devo andare alla conferenza stampa del sindaco».

«Sono sorpreso, ma l’avete visto quanta poca gente è andata a votare domenica schifata dalla politica? - è sbottato Anzalone - E noi ci stiamo appiccicando su chi entra e chi no. Forza Italia avrebbe fatto entrare anche 50 persone, bene che ci siano esterni alla politica a vedere un luogo così importante». La collega di maggioranza Simona Mulè l’ha ripreso piccata: «Le normative vanno rispettate, noi dovremmo rispettarle in primis, facile essere populisti, meno dare l’esempio». Anzalone non ha gradito: «Populista io? Ma che stai dicendo?». Si è andati avanti per un altro quarto d’ora di battibecchi con Giuseppe Coluzzi abilissimo a prenderla larga, con il solo risultato finale che il sopralluogo non c’è stato. Una scelta incomprensibile. Meno di un mese fa, un’altra commissione, qualla al Welfare, aveva aperto il sopralluogo al campo Al Karama malgrado sia ancora un cantiere anche ai giornalisti. Alla fine Nazzareno Ranaldi ha detto di non voler forzare la situazione e chiesto a sua volta il rinvio. Che peccato. Avremmo potuto raccontarvi cosa c’è oltre il portone della Banca d’Italia, ma qualcuno non ha voluto.

Poi nel pomeriggio una nota di Lbc: «La Mulè ha proposto - racconta la presidente Coletta - di chiedere un parere alla segretaria generale riguardo la legittimità dei temi proposti nei vari ordini del giorno della commissione Trasparenza. Mai negli anni precedenti, in nessuna occasione, era stato sollevato problema simile, né tantomeno si è mai verificata una impugnazione degli atti. Ci è sembrato questo un maldestro e pericoloso tentativo di mettere un bavaglio all'unica commissione gestita dall'opposizione».

Vittorio Buongiorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA