Venerdì 14 Giugno 2024, 12:42

Non riesce a decollare il processo “Arpalo 2”. Nell’udienza di ieri il presidente del terzo collegio penale Mario La Rosa ha dovuto dichiarare la propria incompatibilità avendo rinviato a giudizio, come giudice per le indagini preliminari, i 37 imputati tra i quali l’ex parlamentare di Fratelli d’Italia ed ex presidente del Latina calcio Pasquale Maietta, l’imprenditrice Paola Cavicchi, l’avvocato Fabrizio Colletti, Fabio Allegretti, Giovanni Fanciulli, Pietro Palombi, l’imprenditore Antonio Aprile, al timone del Latina Calcio ai tempi di Maietta, e i tre imprenditori che avevano rilevato la squadra prima del fallimento, vale a dire Benedetto Mancini, Angelo Ferullo e Daniela Weinstein. Nei loro confronti le accuse sono associazione per delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta, riciclaggio e corruzione. Si tratta della terza incompatibilità conseguente alla continua modifica della composizione della terna giudicante. La prima era stata rilevata a dicembre quando il presidente Gian Luca Soana si era dovuto astenere avendo fatto parte del Tribunale del riesame nell’inchiesta principale, denominata “Arpalo”. A giugno era toccato al giudice Enrica Villani che in passato aveva fatto parte di uno studio legale presente nel collegio difensivo. Poi era arrivato il giudice Laura Morselli che nel frattempo è passata all’ufficio gip/gup. Fino a ieri quando lo stesso presidente La Rosa ha sottolineato come in questa fase l’organizzazione della sezione penale sia complessa nella composizione dei collegi che allo stato presentano tutti e tre incompatibilità. Ieri è stato disposto il rinvio al 10 ottobre. Alcuni reati sono già prescritti.

E. Gan.

