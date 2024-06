Grado, motonave "Audace" rischia di affondare: l'intervento dei vigili del fuoco

Durante il servizio da Grado a Trieste , una nave ha lanciato un 'may day' per rischio di affondamento mentre si dirigeva verso il porto di. Tutti i passeggeri e l'equipaggio sono stati trasferiti su zattere di salvataggio e saranno riportati al porto di Grado. In soccorso della motonave 'Audace' sono intervenuti mezzi della Guardia Costiera di Trieste e Lignano Sabbiadoro, i vigili del fuoco con elicotteri e nucleo sommozzatori, e la Guardia di Finanza. Motonave per turisti imbarca acqua e affonda al largo di Grado: 76 persone si salvano con le scialuppe