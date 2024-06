Yacht si incendio all'Elba, salvati Stefania Craxi e il marito Marco Bassetti

Stefania Craxi e suo marito hanno vissuto momenti di paura al largo dell'Isola d'Elba quando la loro barca è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo della Guardia Costiera, entrambi sono stati prontamente salvati.

L'imbarcazione da diporto a motore di circa 22 metri e l'equipaggio sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera di Portoferraio (Livorno) intorno alle 13.30, dopo che un incendio improvviso è divampato durante la navigazione, a circa 10 miglia a sud-est dell'Isola d'Elba. La Sala operativa di Portoferraio è stata allertata intorno alle 12, quando il comandante ha rilevato una densa coltre di fumo proveniente dai motori. Le fiamme hanno rapidamente avvolto gran parte dell'imbarcazione, costringendo il comandante e i due membri dell'equipaggio ad abbandonare l'unità, che è affondata in poche ore. L'intervento della motovedetta Sar Cp 892 ha permesso di salvare i tre occupanti, sbarcati poi nel porto di Marina di Campo per controlli sanitari.

Sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Livorno, diversi mezzi, tra cui una nave della Marina Militare e un elicottero della Guardia Costiera di Sarzana (La Spezia), sono stati inviati per monitorare l'area dopo l'affondamento e prevenire possibili inquinamenti ambientali. Pur non riscontrando evidenti pericoli di inquinamento, la Capitaneria di Portoferraio ha notificato all'armatore dell'unità l'obbligo di adottare misure preventive contro potenziali forme di inquinamento. La Capitaneria continuerà a monitorare l'area e a indagare sulle cause e responsabilità dell'incidente.