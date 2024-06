Venerdì 14 Giugno 2024, 07:00

Furti nelle abitazioni e nelle attività commerciali ad Aprilia: continuano ad arrivare numerose segnalazioni da parte di cittadini. Ieri notte in centro si sono registrati almeno due tentativi di furto. Uno ai danni del forno Maf in via delle Regioni. Un uomo incappucciato ha tentato di forzare la porta d’ingresso. Ha armeggiato allungo presso l’attività commerciale, poi l’allarme è scattato e lui ha preferito fuggire via.

I furti

L’azione però è stata interamente ripresa dalle immagini di videosorveglianza, immagini che potranno essere utili per identificare il ladro. Stessa incursione anche presso un negozio di tolettatura per animali in via Salieri, traversa di via Toscanini. Negozio che era stato già colpito a maggio scorso: in quell’occasione i malviventi riuscirono ad entrare e a creare pesanti danni, mettendo tutto a soqquadro e danneggiando la porta d’ingresso. All’interno c’erano anche alcuni gatti che per fortuna non stati coinvolti nel raid.

Alcuni giorni fa, invece, due malviventi hanno tentato un furto in alcuni appartamenti in via delle Palme (un residente è riuscito a recuperare un filmato dalla videosorveglianza della propria abitazione). Nel video si vedono molto bene due uomini, coperti dal cappuccio di una felpa e da una sorta di sciarpa, girare per il giardino. Fare un sopralluogo per capire se si poteva trovare una via d’accesso alle abitazioni della zona.

I due potrebbero aver desistito per poi far visita in via Giustiniano: i ladri infatti in questo caso sono riusciti ad entrare tramite un balcone e a portare via carte di credito e gioielli mentre i proprietari dormivano. E poi il furto la scorsa settimana al Conad di Piazza Benedetto Croce, l’incursione con l’auto ariete al bar della stazione e tanti altri episodi. Un periodo davvero difficile sul fronte della sicurezza e i cittadini non dormono più sonni tranquilli. La richiesta è sempre la stessa: più controlli.