Milano, speaker radiofonico arrestato per violenza sessuale

Avrebbe adescato minori sui social con un finto avatar. Arrestato a Milano lo speaker radiofonico Andrea Piscina. Il 25enne è finito in carcere con l'accusa di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico. RTL 102.5 ha deciso di sospendere in via cautelativa Piscina da ogni attività legata all'emittente in attesa del lavoro della Magistratura. "Abbiamo appreso con incredulità e sgomento la notizia. Non eravamo a conoscenza dell'indagine in corso a Milano sullo speaker", fa sapere l'emittente. (LaPresse)