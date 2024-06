Venerdì 14 Giugno 2024, 06:00

Andare a Ponza è sempre più difficoltoso. Mentre si attende l'udienza al tribunale amministrativo sulla gara per il trasporto marittimo, ferma per un ricorso, si continuano a registrare gravi disservizi che danneggiano il turismo sull'isola di Ponza in questo primo scorcio d'estate.

«Ostinatamente, contro ogni nostra volontà, la compagnia di navigazione Laziomar ha voluto collocare sulla linea di Formia e Ponza un aliscafo, il Monte Gargano, con enormi problematiche già emerse chiaramente nella precedente stagione estiva», tuona il sindaco Franco Ambrosino.

I problemi

Nel fine settimana l'aliscafo ha avuto un guasto e di conseguenza sono state sospese le corse da e per Ponza. Tre giorni senza collegamenti veloci. La compagnia aveva garantito che da lunedì scorso sarebbe stata in funzione una unità veloce sostitutiva.

Ma ieri, dopo l’ennesimo guasto annunciato, «oltre a rimanere senza un mezzo alternativo per quasi una settimana, ci viene imposto in sostituzione una pseudo unità veloce che non rispetta la velocità prevista da contratto dei 30 nodi e che al massimo riesce a raggiungere i 25 nodi di velocità».

Situazioni che stanno arrecando «un serio danno d’immagine ed economico per la nostra isola e risulta, per i nostri ospiti, sempre più difficoltoso raggiungerci atteso che una traversata con tale mezzo dura circa 2 ore a fronte di un'ora e 15 minuti previsto».

L'amministrazione comunale di Ponza ha chiesto alla Regione Lazio l’applicazione delle penali previste dal contratto «nonché la previsione di corse aggiuntive, preferibilmente sulla tratta Anzio/Ponza, a ristoro dei disservizi arrecati alla nostra comunità e alla nostra utenza turistica». Dallo scorso 31 maggio sono iniziati i collegamenti tra Anzio e l’isola, in anticipo di due settimane rispetto agli anni passati. Un risultato che lasciava ben sperare rispetto a un miglioramento dei rapporti tra gestore e Comune. Non è stato così.