Terni. Le eccellenze del liceo classico e del liceo artistico: ecco i premiati e le borse di studio conferite agli studenti migliori

TERNI La presentazione delle eccellenze dell’Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico del 20 gennaio «Non vuole essere una manifestazione della scuola che premia sé stessa, ma della scuola che riconosce il valore degli studenti» secondo Fausto Dominici, docente. Un’affermazione necessaria in un momento in cui la scuola, la cultura, sono spesso una gara a chi arriva prima. «La scuola la fanno i docenti, gli studenti, il personale non docente: riconoscere le eccellenze significa consolidare e riconoscere questo fare scuola insieme» continua Dominici. A premiare i ragazzi che si sono distinti all’esame di stato, coronamento di un percorso, o che si sono aggiudicati una borsa di studio o un premio in un concorso importante, era presente anche la preside Roberta Bambini, insieme alla residente della Provincia Laura Pernazza; «Gli studenti si sono impegnati con tutte le loro energie e sono oggi pronti a far proprio un futuro che cambia velocemente, anche in modo insidioso, talvolta» secondo la preside; e questo futuro, secondo Laura Pernazza, non deve per forza essere lontano da casa: «Vedere queste storie trasmette tanta passione; il nostro impegno è quello di creare opportunità per i ragazzi, per chi di loro deciderà di non lasciare la città» ha dichiarato. Per il liceo artistico sono stati premiati, per il massimo punteggio ottenuto all’esame di Stato 2022/2023 Lorenzo Imperi, Sara Li Gobbi, Letizia Racugno, Kristel Rose Reyes, Alessio Sbringhetti, Giulia Sperandio, Riccardo Tavoloni, Andrea Toscano, Gian Marco Bassanelli, Andrea De Angelis, Giada Bono, Sara Galletti, Sofia Galletti, Giulia Merlini. Al liceo classico, invece, hanno ottenuto la stessa menzione Gisella Ida Celentano, Bianca Eresia, Melissa Sabatini, Silvia Seccaroni, Gaia Bellucci, Sofia Isabella Castrichino, Fiamma Fratini, Marta Giovannini, Chiara Mordacchini, Carlotta Nannini, Francesco Annesanti, Anna Antonelli, Susanna Cuini, Chiara Magni, Laura Mastroianni, Bianca Mattei, Maria Vittoria Mattioli, Vittoria Caracci Montalbano, Eugenia Moroni, Gian Maria Pastura, Benedetta Rocchi, Alessandro Rondoni, Chiara Scoppi, Marta Catalucci, Giada Ortenzi, Carlotta Scassini, Alice Formichetti, Lavinia Mancinelli, Sofia Porcacchia, Maddalena Matilde Rivelli, che si è inoltre qualificata seconda ai Campionati nazionali di Filosofia in inglese. La borsa Sergio Secci è andata a Tommaso Liberati, Francesco Mariotti, Ettore Alunni e Chiara Bernardini, quattro ex studenti del classico; Marta Catalucci ha anche ottenuto, invece, la borsa Giuseppe Lombardi, consegnata da Angela Lombardi. Letizia Racugno e Alessio Sbringhetti hanno ricevuto gli assegni della borsa intitolata a Alessandro Riccetti; Jacopo Ruffini, del classico, ha ottenuto la borsa di studio Mario Chiassai, mentre l’assegnatario del premio Rotary Club al miglior studente della città è andato a Gian Maria Pastura, che ha anche vinto la 28esima edizione del Certamen Taciteum. A Marta Catalucci, Sofia Galletti e Sofia Pulsoni sono state assegnate le borse della Società Dante Alighieri, mentre Maria Vittoria Mattioli e Chiara Scoppi hanno avuto quella di Fidapa Terni.

