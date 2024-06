Venerdì 14 Giugno 2024, 13:04

Il palazzo Key, «il cui futuro decideremo tutti insieme, e spero che sarà stato già deciso, quando firmeremo l’acquisizione definitiva dell’edificio»; la Marina, che si trasformerà nella «prima città nuova del mare di questo Paese»; il centro storico, «che diverrà una grandissima isola pedonale», mentre all’interno del primo anello di circonvallazione «sarà tutto zona 30, con pedonalità diffusa e tanti parcheggi sotterranei, dalle autolinee vecchie al mercato annonario di viale Don Morosini al nucleo originario di fondazione dell’università, mentre tante piste ciclabili faranno da collante con la Marina e i borghi.

«SONO UNA DONNA»

Eccola, la Latina di Matilde Celentano, il primo sindaco donna della storia del capoluogo pontino che ieri ha tracciato il bilancio del primo anno di mandato: «Ho giurato a maggio, ma è stato il 13 giugno che ho nominato la giunta, e noi siamo una squadra, per questo mi sembrava giusto stilare oggi il primo bilancio del lavoro svolto». La Celentano ha ricordato di essere donna, «e come tale sono abituata alle difficoltà, cercando ostinatamente una via di uscita nei confronti di qualunque emergenza». E ce ne sono state, in 12 mesi: tra tutte, cita l’ordinanza di chiusura del PalaBianchini: «Non avrei mai voluto firmarla, ma è stato necessario, è stato un atto di coraggio. Quella notte non ho dormito, quei pilastri mi passavano davanti agli occhi. Ma siamo andati subito a Roma da Sport e Salute (società del ministero, ndr) e subito abbiamo firmato una convenzione per rimettere a posto il PalaBianchini; insieme alla nuova tensostruttura in Q4 avremo presto non una ma due strutture sportive e le nostre eccellenze non dovranno più emigrare».

IL BILANCIO

La sindaca risponde alle critiche, non nascondendo «difficoltà dovute alla penuria di risorse economiche, ma soprattutto di materiale umano» e parla poi della sua «visione di città in vista del centenario: la immaginiamo a misura di giovani e studenti e per questo abbiamo firmato l’accordo con l’università, che è condivisione di due edifici, e non cessione: in centro, replicheremo il sistema dei quartieri universitari e dei giovani: la Casa della cultura, la Casa della musica, la Biblioteca, vivranno nuova vita». E elenca le cose fatte, ad esempio nell’urbanistica (la pubblicazione dell’avviso di progettazione per il Ppe dell’R0, o l’imminente pubblicazione di quello per la Marina o l’adozione del testo per le linee guida dei Print); poi la gestione dei progetti Pnrr; il decoro della città («All’inizio avevamo raggiunto l’intesa con Abc sui servizi di spazzamento, riassetto dei cassonetti, pulizia dei portici. Poi, in aprile, nelle more del piano industriale, non hanno potuto rinnovare i contratti di 30 lavoratori a tempo determinato»); la gestione del verde («A causa dei cambiamenti climatici i vecchi schemi non sono più validi»); i lavori pubblici, con l’apertura del cantiere del parco Falcone e Borsellino, o il manto stradale rifatto su via Nascosa, via del Lido, e varie rotatorie («Al presidente Rocca ho chiesto un piano Marshall per le strade della città, mi ha assicurato che troverà una via di uscita»); il piano di risparmio sul patrimonio immobiliare («Sono già 100mila euro risparmiati, che diventeranno altri 130mila quando trasferiremo alla ex Banca d’Italia gli uffici oggi al Pegasol»).

Un ampio spazio lo dedica poi alla Cultura, delega ancora nelle sue mani: «Io ho diretto la stagione teatrale del D’Annunzio e dirigerò anche la prossima, l’Atcl mi ha già mandato i trailer degli spettacoli: me ne intendo, io, di teatro. Ma è certo che il D’Annunzio dovrà avere un suo direttore artistico». Casa della cultura per la quale «a breve ci sarà un grande finanziamento per il suo ripristino e la riapertura della pinacoteca e della sala conferenze», mentre per la Casa della musica «è già stato assegnato il lavoro sulla verifica di stabilità, che è il problema maggiore».

«SI RICORDA SOLO OGGI?»

L’assessore all’Ambiente, Franco Addonizio, ha poi risposto al consigliere regionale FI, Angelo Tripodi, che, a proposito dei ritardi dell’amministrazione su attività estive per l’arenile, lamentava le difficoltà degli operatori: «Mi sorprende, che Tripodi si ricordi solo oggi, quando i fondi per il ripascimento erano fermi in Regione. Il ripascimento morbido inizierà la prossima settimana, mentre quello da 5,5 milioni è fermo in Regione per il Puar (Piano utilizzo arenili regionale): il 3 luglio abbiamo appuntamento con i dirigenti regionali. Per Rio Martino, abbiamo iniziato la progettazione e fatti i rilievi batimetrici; siamo in attesa dei carotaggi e stiamo predisponendo un protocollo con il Comune di Sabaudia per la suddivisione degli importi fermi in Regione; ai progettisti, abbiamo chiesto la possibilità di fare subito un piccolo intervento per far entrare e uscire le barche, nelle more dell’escavazione definitiva».

Andrea Apruzzese

