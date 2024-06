Venerdì 14 Giugno 2024, 12:29 - Ultimo aggiornamento: 12:33

Un’adozione da record. In quasi vent’anni era successo solo un’altra volta. Erano andati al canile di Latina per adottare un cane e sono tornati a casa con ben tre. Protagonista di questa storia una famiglia di Nettuno che vive in campagna, ha un grande giardino e tanto affetto da dispensare. Daniele Mercuri, assieme alla moglie Barbara e ai figli Angelo, Davide e Noah hanno partecipato all’open day del canile di Latina, in località Chiesuola. Desideravano tanto portare a casa con loro un cucciolo. Quando però hanno cominciato a passeggiare tra i box sono stati colpiti da un meticcio con gli occhi azzurri. Un cane con una storia particolare, un cane definito “problematico”. Era già stato adottato da una famiglia che poi lo ha riportato al canile perché ritenuto troppo vivace. Il cucciolo di circa 6 mesi però divideva il box con un altro cagnolino nero della stessa età e i due erano diventati inseparabili. La famiglia Mercuri quindi non se l’è sentita di dividerli e ha chiesto di poter adottare entrambi. In realtà erano giunti in canile con l’idea di prendere una cagnolina e ne avevano anche adocchiata una che li aveva rapiti con il suo sguardo dolce. A quel punto hanno deciso di includere anche lei e di allargare ulteriormente la famiglia.

«Siamo sempre stati abituati ad avere almeno un paio di cani – racconta Daniele Mercuri – Abitiamo in campagna e c’è molto spazio a disposizione. Sentivamo la mancanza di un amico a quattro zampe e ne abbiamo adottati addirittura tre. Mia moglie e i miei figli amano moltissimo gli animali e sono stati felicissimi di questa scelta. Hanno voluto chiamarli Penny, Leonard e Sheldon come i protagonisti della loro sitcom preferita. Sono con noi già da qualche giorno e non hanno creato nessun tipo di problema. Vanno d’accordo tra loro e sono molto allegri e affettuosi». «Pensavamo scherzassero invece era tutto vero – spiega con gioia Lia Maenza, segretaria dell’Associazione Amici del Cane di Latina che gestisce il canile – Si tratta di tre cani che erano stati recuperati, due di loro sono stati riportati da famiglie che non li volevano più. In particolare i due maschietti condividevano il box, dove hanno passato la quasi totalità della loro vita, ed erano affiatati ed inseparabili. Se allontanavamo l’uno l’altro piangeva e viceversa. Siamo felicissimi che siano stati adottati insieme. Abbiamo circa 400 cani e 50 gatti che attendono di essere adottati. Trovano una famiglia in media una ventina di cani al mese. Ma il resto, perlopiù cani morsicatori o pitbull, rimangono qui per anni. Poi abbiamo anche adibito una parte della struttura a reparto cani anziani dove si trovano i nostri vecchietti che hanno anche 16-17 anni».

Presso il canile di Latina lavorano 5 dipendenti e operano 20 volontari e 13 guardie zoofile. Come adottare un cane? È possibile contattare i numeri: 349/1383010, 339/2346055 o 320/3864421 e prenotare un appuntamento oppure recarsi agli open day che vengono organizzati. Una volta scelto il cane o il gatto che si vuole adottare si compila la richiesta. Un volontario dell’associazione farà visita a casa della famiglia per verificare se l’animale è adatto a vivere in quel contesto. Alla fine dell’iter è possibile adottare il cane o il gatto e portarli a casa. Come ha fatto la famiglia Mercuri che si è lasciata guidare dal cuore e ha donato una casa a tre creature che hanno vissuto tutta la vita in un box e che, sebbene non abbiano nessun pedigree, sono portatori sani di fedeltà e dedizione. Perché, come diceva Arthur Schopenhauer, «chi non ha avuto un cane non sa cosa significhi essere amato». Con Penny, Leonard e Sheldon l’amore si moltiplica per tre.

Ebe Pierini

