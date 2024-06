G7, Meloni sorridente a Borgo Egnazia: «Sto bene, abbiamo sottovalutato il tempo pugliese»

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Borgo Egnazia dove sono in programma i lavori del G7. La premier, in tailleur rosa, è arrivata al resort a bordo di una 500 vintage e ha firmato con un pennarello un pannello con il logo del summit italiano. Meloni poi ha scherzato sul gran caldo con i giornalisti prima degli arrivi degli altri leader. "Come sto? Io bene, siete freschi? Anche io, abbiamo sottovalutato il tempo pugliese", le parole della presidente del Consiglio. (LaPresse)

