Giovedì 13 Giugno 2024, 00:07

​Aspiranti poliziotti, agenti della penitenziaria, carabinieri e vigili del fuoco hanno barato per superare i rispettivi concorsi, in barba al principio di legalità che dovrebbe animare chi sceglie di intraprendere queste carriere. La Procura di Roma ha chiuso le indagini preliminari e si appresta a chiedere il rinvio a giudizio per 17 uomini, accusati a vario titolo di truffa o sostituzione di persona. L’inchiesta era molto più ampia e coinvolgeva un’altra cinquantina di candidati, nei confronti dei quali tuttavia, in mancanza di solidi indizi di colpevolezza, il pm ha dovuto chiedere l’archiviazione.

Secondo gli inquirenti ciascuno di questi 17 indagati, candidati alle selezioni svoltesi dal 2017 al 2021 per entrare a far parte delle forze dell’ordine, non si è realmente presentato alle prove scritte, inviando al suo posto un altro, probabilmente più esperto sulle materie d’esame, che fingeva di essere lui stesso. Una vicenda che sembra ispirarsi alle trame di due famosi romanzi sullo scambio d’identità: “Il talento di Mr. Ripley” e “Il fu Mattia Pascal”, ma che non è sfuggita agli investigatori della Guardia di Finanza dell’Aquila. Undici di questi candidati con “l’aiuto da casa” sono riusciti nell’intento e hanno vinto il concorso: si tratta in particolare di un allievo carabiniere, un vigile del fuoco, tre agenti della penitenziaria e sei poliziotti. Gli altri sei candidati indagati, invece, nonostante l’espediente utilizzato, non hanno superato la selezione. Per i primi, il sostituto procuratore romano Carlo Villani contesta il reato di truffa, perché, «inducendo in errore» l’amministrazione pubblica, «si procuravano l’ingiusto profitto dato dal superamento della prova concorsuale con successivo arruolamento nel Corpo, al quale - si legge nel capo di imputazione - cagionavano un danno anche patrimoniale: spese concorsuali, di assunzione, indebito stipendio pagato». A chi invece non ha passato le prove scritte viene contestato il reato di sostituzione di persona. Per scoprire il “trucco” gli investigatori hanno eseguito una serie di perizie calligrafiche. I finti candidati - che si sono prestati a questo “scambio d’identità” - sono rimasti ignoti agli inquirenti.

TRE TENTATIVI FALLITI

C’è addirittura il caso di Gennaro S. che ha provato tre volte a truccare i concorsi, non riuscendo comunque nell’intento. Il 9 agosto 2017 ha mandato un altro al posto suo alle prove scritte per 1.148 allievi agenti della polizia di Stato. Un anno dopo ci ha provato con la selezione da 1.220 posti nella Penitenziaria e anche in questo caso il suo alter ego non ce l’ha fatta. A gennaio 2019 l’ennesimo tentativo con il nuovo concorso per 654 allievi della polizia, tradottosi nell’ennesimo fallimento. Forse, se si fosse presentato davvero lui, avrebbe avuto più chance.