Venerdì 14 Giugno 2024, 12:51

IL PROVVEDIMENTO

L’ha incontrata nell’androne del palazzo dove vivevano insieme. Quando l'ha vista, le si è parato subito davanti. Prima l’ha costretta con la forza ad entrare nell’appartamento, dove ha iniziato ad offenderla, palesemente ubriaco. Una volta dentro, le ha tirato uno schiaffo, facendole sbattere la testa contro il muro. Una storia di violenza quella registratasi l’altra notte a Latina, dove solo l’immediato intervento della polizia, che la vittima è riuscita ad allarmare attraverso un secondo telefono che aveva con sé, ha evitato conseguenze ben peggiori. Protagonisti della vicenda un uomo e una donna, entrambi di origini romene, i quali fino a poco tempo vivevano insieme in un appartamento del capoluogo, prima di dividersi.

L’altra sera i due si sono incontrati nell’androne delle scale. Era buio. La situazione è precipitata. L’uomo, ubriaco, dopo averla costretta ad entrare nella sua vecchia casa, ha iniziato ad offenderla, pazzo di gelosia a tal punto da darle uno schiaffo: quello che l’ha fatta cadere addosso al muro, sbattendo la testa.

Uno scatto d’ira a cui la donna ha cercato di sottrarsi rifugiandosi in bagno, non prima che lui le strappasse via il cellulare per impedirle di chiamare aiuto. Per fortuna, però, la vittima aveva con sé un secondo smartphone, con il quale ha telefonato al numero unico per le emergenze 112. Dall’altra parte della cornetta la questura di Latina. Gli agenti, raccolto il suo grido d’allarme, hanno subito inviato alcune pattuglie della squadra Volante. Una volta raggiunta la palazzina e trovato l’uomo sul pianerottolo quest'ultimo, chiaramente sotto effetto dell’alcol, ha cercato di minimizzare l’accaduto, spiegando che si trattava di un semplice diverbio, già risolto prima del loro arrivo. Una versione molto diversa da quella raccontata al telefono dall’ex compagna la quale, una volta ascoltata dagli investigatori, ha invece ricostruito un contesto di violenza e minacce subite in diverse occasioni. Molte delle quali prontamente denunciate; altre, invece, tenute nascoste, ma confermate dai referti medici. Una testimonianza che, anche in base agli elementi raccolti rispetto ai comportamenti violenti ripetuti nel tempo, ha permesso agli agenti di arrestare l’uomo, in manette per il reato di maltrattamenti. Trasferito nel carcere di Latina, lo straniero si trova adesso nella struttura penitenziaria di via Aspromonte, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Fabrizio Scarfò

© RIPRODUZIONE RISERVATA