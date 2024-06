Venerdì 14 Giugno 2024, 12:43

Nuovo round della battaglia tra difesa, accusa e parti civili nella prima udienza del processo nel quale sono confluiti i due distinti procedimenti penali a carico dei familiari del deputato Aboubakar Soumahoro chiamati a rispondere della gestione di alcuni centri di accoglienza per richiedenti asilo in diversi comuni della provincia di Latina da parte della cooperativa Karibu e del Consorzio Aid. Al centro dello scontro c’è proprio l’ammissione della parti civili, questione già sollevata peraltro in entrambe le udienze preliminari dai legali di Liliane Murekatete e Marie Therese Mukamitsindo, moglie e suocera del parlamentare, del cognato Michel Rukundo e di Ghislaine Ada Ndongo, collaboratrice della Karibu, chiamati a rispondere di reati fiscali, mancati versamenti e false fatture e, insieme a Aline Mutesi, anche di frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e auto-riciclaggio.

Secondo gli investigatori della Guardia di finanza i fondi pubblici erogati per organizzare e gestire i migranti venivano utilizzati per scopi personali mentre le strutture versavano in pessime condizioni e così anche gli ospiti dei diversi centri. Ieri pomeriggio davanti al terzo collegio penale presieduto da Mario La Rosa, e in assenza di tutti gli imputati gli avvocati Lorenzo Borrè e Francesca Roccato, hanno riproposto le eccezioni peraltro già respinte in sede di udienza preliminare in particolare quella sull’esclusione di tutte le parti civili dal processo con l’eccezione del commissario chiamato a gestire Karibu. Si tratta si tratta del sindacato Uiltucs con il segretario Gianfranco Cartisano - che per primo denunciò le irregolarità nella gestione sia del personale che dei centri - e di 19 lavoratori delle due coop, delle amministrazioni comunali di Latina, Aprilia, Pontinia, Monte San Biagio, Fondi, Terracina, Sezze e Roccasecca e ancora del Ministero degli interni attraverso l'Avvocatura dello Stato, Codacons e Consorzio Agenzia Inclusione dei diritti.

La difesa ha sostenuto nuovamente che la maggior parte dei Comuni non ha titolarità a stare nel procedimento non ospitando sul proprio territorio un Centro di accoglienza straordinaria e dunque verrebbe meno l’esistenza di un danno sia materiale che morale nei loro confronti. A replicare il legale del Ministero dell’interno il quale ha ricordato come alla luce delle norme introdotte dalla legge Cartabia le costituzioni di parte civile si definiscono in sede di udienza preliminare.

La difesa ha inoltre sollevato nuovamente una eccezione sulla genericità dei capi di imputazione in quanto non sarebbe stato attribuito ad ogni singolo Cas l’ammontare del danno. Rilievi ai quali si è opposto anche il pubblico ministero Andrea D’Angeli. Il Tribunale ha quindi preso atto delle eccezioni riservandosi di decidere così come si è riservato sulla richiesta di misure meno afflittive per tre degli imputati: Mukamitsindo e Murekatete che sono agli arresti domiciliari e Rukundo che ha invece obbligo di dimora in Piemonte. Si torna in aula l’11 luglio e in quella sede i giudici comunicheranno la propria decisione sulle eccezioni oltre che fissare un calendario di udienze.

Elena Ganelli

