Venerdì 14 Giugno 2024

Senza acqua per diciotto ore. È stata una giornata particolarmente difficile quella vissuta mercoledì ad Aprilia. Tutti i cittadini, a esclusione di qualche borgata periferica, hanno dovuto far fronte a una vera e propria emergenza scaturita da una interruzione idrica programmata da tempo da Acqualatina.

La vicenda

L’avviso inviato sia agli utenti che alle autorità comunali parlava però di un disagio limitato ad otto ore. L’acqua, infatti, sarebbe dovuta mancare dalle 14 alle 22 di mercoledì. Acqualatina, intanto, aveva inviato tre autobotti parcheggiate in diverse parti della città. All’origine dell’interruzione idrica programmata vi erano dei lavori “improcrastinabili”.

In particolare, i tecnici hanno effettuato alcuni interventi di manutenzione straordinaria all’interno della centrale di Carano dopo aver riscontrato una perdita che rischiava di allagare l’intero impianto. Una eventualità da scongiurare perché, altrimenti, ci sarebbero stati danni più gravi che avrebbero compromesso la sicurezza della centrale in modo significativo.

Una squadra di dieci professionisti ha iniziato ad operare alle 14 come da programma. Il flusso idrico è stato interrotto in tutta la città. Gli apriliani si sono attrezzati facendo scorte di acqua nella mattinata o dirigendosi verso le autobotti mandate da Acqualatina. Tutti in attesa delle 22, quando il flusso sarebbe dovuto tornare normale.

Così però non è stato. Con un messaggio inviato in serata, infatti, il gestore ha avvisato l’utenza che il disagio si sarebbe prolungato fino a tarda notte. Un ritardo causato da imprevisti tecnici emersi durante l’attività di saldatura di una nuova condotta collocata al di sotto della centrale di Carano e che è stata accolta negativamente dai cittadini. Tanti i commenti critici apparsi sui social nei confronti del gestore.

L’acqua, nel frattempo, non è tornata neanche a notte inoltrata. E se la buonanotte è stata pessima, il risveglio è stato anche peggiore.

All’alba, quando migliaia di cittadini dovevano prepararsi per andare al lavoro, i loro rubinetti erano ancora a secco e venivano informati dal gestore che l’interruzione si sarebbe prolungata fino a tarda mattinata. Un avviso che ha fatto esplodere nuovamente la rabbia e la frustrazione degli utenti.

Il flusso idrico è tornato regolare solo dopo le 8.30 in tutta la città. Diciotto ore senza acqua. «Acqualatina - ha commentato il gestore – si scusa con gli apriliani per i disagi vissuti. Grazie a queste attività però, la centrale di Carano può ora beneficiare di una nuova condotta e di una portata ottimale del flusso».

Ieri pomeriggio il sindaco Lanfranco Principi ha incontrato i vertici di Acqualatina con la presidente Cinzia Marzoli e l’amministratore delegato Marco Lombardi. «L’incontro nel mio ufficio – ha sottolineato Principi - è la prova che qualcosa sta cambiando. Da parte di Acqualatina ho ricevuto rassicurazioni sul futuro e senz’altro ho colto la disponibilità ad un confronto che finora non c’è mai stato. Episodi come quello di ieri non dovranno più accadere».