Villa Santo Stefano, è il giorno del dolore per la morte sul lavoro di Vincenzo Torella

i funerali di Vincenzo Torella, 60enne ciociaro morto sul lavoro a Roma, saranno celebrati oggi, venerdì 24 novembre, alle ore 14.30 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Villa Santo Stefano.

È stato il parroco, don Luigi Ruggeri, ad annunciarlo a una piccola comunità affranta dal dolore sin dalla sua tragica scomparsa in un cantiere situato in pieno centro a Roma. Anche la vicina Giuliano di Roma, borgo di cui era originaria, piange la sua morte.

L'ennesimo caduto sul lavoro, ormai una media di ottanta al mese in Italia, è rimasto schiacciato contro un muro da una trivella caduta da un camion forse per via di un dislivello provocato da una buca stradale.

Gli inquirenti hanno aperto inizialmente un'inchiesta per omocidio colposo da parte di ignoti. Poi, seguendo la prassi, il primo iscritto nel registro degli indagati: il titolare della ditta edile per cui ha lavorato Vincenzo Torella fino alla sua tragica fine.