Frosinone, tifoso dell'Inter picchiato alla fine della partita: arrestati due capi ultras. Calci e pugni anche davanti ai carabinieri

Arrestati due capi ultras del Frosinone calcio: insieme ad altri tifosi, al termine della gara contro l'Inter, hanno aggredito un supporter della squadra avversaria. L'episodio è avvenuto intorno alle 22.30, mentre la tifoseria locale stava uscendo dallo stadio. Un gruppo composto da circa 15 persone, appartenenti ad una locale frangia di ultras, alcuni dei quali con volto coperto, se la sono presa con un sostenitore del nerazzurri, il quale, per mettersi in salvo, ha trovato riparo presso una pattuglia dei carabinieri in servizio per l'ordine pubblico. Ma nonostante la presenza delle forze di polizia, i tifosi hanno aggredito il malcapitato con calci e pugni travolgendo anche 4 carabinieri che tentavano a fermare l’aggressione. Un militare dell'Arma, per le ferite riportate, ne avrà per una settimana.

La Digos si è messa subito sulle tracce dei tifosi violenti e in meno di 12 ore gli agenti sono riusciti a risalire alla identità di alcuni dei soggetti coinvolti nell’aggressione, grazie anche alle immagini della videosorveglianza. Ai due noti esponenti di un gruppo della Curva Nord del Frosinone sono stati contestati i reati di di lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.