SPOLETO «Nessun accanimento contro i familiari delle vittime

della Umbria Olii. Anzi, laddove venisse riconosciuto

anche solo un euro di risarcimento, questo sarebbe

devoluto proprio a loro». A parlare per la prima volta è

il figlio di Giorgio Del Papa, Giorgiomaria, il cui nome

compare tra i promotori del ricorso depositato nei mesi

scorsi in Cassazione in cui si torna a chiedere un

risarcimento di 35 milioni di euro alla UnipolSai, la

compagnia assicurativa della Manili impianti, ma anche

alle vedove, ai figli e ai fratelli delle quattro vittime

e all’unico sopravvissuto alla strage del 25 novembre

2006, Klaudio Demiri. Giorgiomaria, che guida la Umbria

Olii International negli Stati Uniti, non è mai stato

minimamente sfiorato dalla vicenda penale, che si è

conclusa con la condanna del padre, all’epoca legale

rappresentante della Umbria Olii spa, a 4 anni, 9 mesi e

15 giorni per omicidio colposo plurimo. Nell’iniziativa

civile, avviata dal padre nel lontano 2008, Giorgiomaria

si è inserito in seconda battuta, insieme a Paolo

Spadoni, entrambi in qualità di soci della Gestoil Srl,

già Umbria Olii Spa, società cessata e cancellata dal

registro delle imprese nel 2016. Giorgiomaria precisa

innanzitutto un aspetto: la quantificazione del danno è

stata definita all’epoca da un consulente tecnico

d’ufficio, nominato dal Tribunale di Spoleto e non da mio

padre. Effettivamente, quando il procedimento penale era

agli albori, in sede civile Giorgio Del Papa chiese un

accertamento tecnico preventivo, che l’allora presidente

del Tribunale Domenico Pinelli affidò, come previsto a

spese della parte richiedente, all’ingegnere Pierluigi

Pecchioli, che realizzò la perizia con la dettagliata

quantificazione. «La cifra dei danni e la descrizione

degli importi - ribadisce Giorgiomaria Del Papa - è stata

definita esclusivamente dal perito». Ma è sull’iniziativa

civile tornata in auge di recente che Giorgiomaria ci

tiene a fare chiarezza, spiegandone la natura:

«L’assicurazione UnipolSai è l’unica destinataria ultima

di un eventuale risarcimento per la triste vicenda».

Insomma, aver aggiunto i familiari delle vittime

nell’elenco dei destinatari rientrerebbe nella sfera

tecnica delle procedure e non nella volontà di

amplificare il dolore e i timori di vedove e orfani.

Giorgiomaria aggiunge: «Qualora un terzo del danno fosse

riconosciuto, l’importo verrebbe risarcito esclusivamente

dall’assicurazione della ditta Manili e neanche euro sarebbe chiesto o preteso dalle famiglie delle stesse

vittime». Del Papa si spinge anche oltre e assicura:

«Qualora percepissi anche un solo euro

dall’assicurazione, devolverei il 100 per cento a tutti i

parenti di questa immonda disgrazia». La ripartizione del

danno evocata da Giorgiomaria si riferisce a quanto

stabilito dalla Corte d’Appello di Perugia, che nella

sentenza penale di secondo grado con cui è stata ridotta

la condanna a carico di Giorgio Del Papa, ha attribuito

un terzo del concorso di colpa alla ditta esterna di

proprietà di Maurizio Manili, morto anche lui nello

scoppio insieme agli operai Tullio Mottini, Giuseppe

Coletti e Vladimir Todhe. «La strage - scrisse in sintesi

la Corte nelle motivazioni - non fu colpa delle vittime,

ma Maurizio Manili, come appaltatore, non avrebbe dovuto

violare l’articolo 250 del DPR 547/55, che vieta

operazioni di saldatura (ma anche di taglio e di

imbullonamento) su recipienti chiusi».