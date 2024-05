Domenica 12 Maggio 2024, 10:58

Fuggono all'alt, vengono arrestati e dopo la convalida subito rimessi in libertà. Sono due giovani fermati dai carabinieri di Fiuggi, i quali alla vista dei militari si erano dati alla fuga. Dopo essere stati raggiunti, si è scoperto che i ragazzi - 19 e 22 anni, già noti alle forze dell'ordine - avevano con sé 81 di grammi di hashish, due coltelli intrisi di sostanza stupefacente e vario materiale occorrente per il confezionamento dello stupefacente.

Il materiale è stato sequestrato e dopo la convalida dell'arresto durante il processo per direttissima, come detto, i due giovani sono stati rimessi in libertà.