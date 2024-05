Incidenti sul lavoro, due morti nel Napoletano: due operai vittime il giorno dopo il Primo Maggio

Morti sul lavoro. Altre due tragedie all'indomani del primo maggio. Entrambe nel Napoletano. Vittime, in due distinti incidenti, due operai di 57 e 60 anni.

Concertone 1° Maggio 2024 gli artisti spiegano il concept Ascoltiamo Il Futuro

Due vittime in incidenti sul lavoro nel Napoletano

A Lettere i carabinieri sono intervenuti in via Depugliano per il decesso di un operaio di 57 anni. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, l’uomo sarebbe precipitato dal terzo piano di un palazzo attorno al quale era in allestimento un cantiere edile.

Quasi nello stesso momento i carabinieri della tenenza di Casalnuovo sono intervenuti presso la clinica villa dei fiori di Acerra. Un operaio 60enne sarebbe morto presso un cantiere, in viale dei Tigli. Indagini in corso per ricostruire la dinamica.