Sfiorata tragedia l'altra sera in una abitazione diNel corso di una lite familiare il nonno 80enne ha ferito con un coltello il nipote di 18 anni. L'anziano, un noto professionista della città, adesso è stato iscritto sul registro degli indagati con l'accusa di lesioni aggravate dal grado di parentela. Nei prossimi giorni, alla presenza del suo avvocato Giampiero Vellucci, l'uomo verrà sottoposto ad interrogatorio da parte del magistrato inquirente. Il ragazzo, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale "Santissima Trinità" di Sora, avrebbe riportato lesioni ad una spalla ed ad una mano. Sono stati necessari alcuni punti di sutura per chiudere le ferite più profonde. Le sue condizioni comunque non sono gravi. Sul posto, per ricostruire quanto accaduto, sono arrivati i carabinieri. I militari dell'Arma hanno raccolto le prime testimonianze, quindi hanno denunciato il pensionato. Nei suoi confronti è stato disposto anche un divieto di avvicinamento al nipote in attesa della conclusione delle indagini.