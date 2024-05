Domenica 12 Maggio 2024, 08:55 - Ultimo aggiornamento: 11:26

Tutto secondo i pronostici della vigilia: a Veroli saranno in tre a contendersi lo scettro di sindaco per il dopo Cretaro. A sfidarsi saranno Germano Caperna, Cristiano Papetti, rispettivamente capogruppo uscente di “Veroli Proxima” e di Fratelli d’Italia, e l’ex assessore Patrizia Viglianti. Il primo è appoggiato dal centrosinistra, dall’area progressista e da un pezzo del centrodestra, che si è diviso in tre blocchi (sette le formazioni in campo). Il secondo è sostenuto da quattro liste neutrali e da un’ala di FdI. L'unica donna in corsa, invece, può contare sull’alleanza di tre forze: due indipendenti e una di partito, quella di Forza Italia. In lizza per un posto nell'assise sono in più di duecento. Tra loro anche chi insegue il bis. I seggi da assegnare, però, sono sedici. La città ernica, che conta quasi ventimila abitanti, è una delle due della provincia dove è previsto il turno di ballottaggio in caso di mancata elezione al primo turno, cioè se nessuno degli aspiranti sindaco dovesse raggiungere il 50 per cento più dei consensi. Terminata ieri la finestra temporale per la presentazione degli elenchi dei candidati, da oggi scatterà la campagna elettorale. Durerà ventisei giorni, con gli appelli finali che saranno lanciati giovedì 6 giugno.

Sul piano politico Caperna, ex esponente di Italia Viva e con alle spalle una lunga militanza nel Pd, è la figura su cui si è ritrovata la maggioranza uscente nel segno della continuità. Con lui, nella piattaforma senza bandiere di partito, anche due consiglieri d’opposizione in quota Lega e un pezzo di FdI. Papetti, invece, ha messo in piedi un progetto sempre dal tratto civico cui è confluita un’altra parte di FdI (alla presentazione della compagine era presente anche il vicecoordinatore regionale di FdI, Antonio Abbate). Chi punta a essere la prima donna a indossare la fascia tricolore è Viglianti: al suo fianco, oltre a gruppi senza colore politico, anche Forza Italia con tanto di simbolo, l’unico partito presente alla tornata. Non sarà così per il Pd, da sempre radicato a Veroli.

Ecco tutti i candidati al Consiglio comunale. Sette liste a sostegno di Caperna.

Cittadini di Veroli: Aldo Rossi, Lorena Campoli, Valeria Paniccia, Fabrizio Rotondo, Giancarlo Iaboni, Antonella Barrale, Aurora Lucarini, Giuseppe Minutillo, Alessandra Noce, Adriano Raponi, Lorenzo Santoro, Stefano Magnante, Rino Cretaro, Palmerino Fontana, Marco Ippoliti, Lucia Cestra.

Idea comune: Assunta Parente, Augusto Simonelli, Massimiliano Leo, Alessandra Cretaro, Leandro Fontana, Cecilia Gerardi, Stefano Iannarilli, Silvia Marchione, Gaspare Fini, Maria Rita Pitocco, Marco Cinelli, Sabrina Tozzi, Eugenio Velocci, Ambrogio Santoro, Raniero Fiorini, Andres Raul Campoli.

Insieme per Veroli: Gianclaudio Diamanti, Laura D’Onorio, Emanuele Fiorini, Ramona Scarsella, Emanuele Botticelli, Rachele Quattrociocchi, Richard Stirpe, Jessica Cretaro, Giancarlo Pagliaroli, Marta Campoli, Giuliano Panetta, Angela Mariani, Danilo Pasqualitto, Chiara Mignardi, Moreno Rossi, Eleonora Luffarelli.

Generazione Z: Flavio Mariani, Myriam Pia Capuano, Gianpaolo Frusone, Arianna Frocione, Emanuele Sabellico, Elisa Pagliarella, Stefano Oddi, Giorgia Fontana, Mattia Giovanni Paolo Brunetti, Sara Scaccia, Marco Rossi, Aurora Dell’Unto, Stefano Palma, Aurora Neri, Roberto Stirpe, Silvia Calicchia.

Più Veroli: David Troccoli, Guido Di Palma, Ilaria Caperna, Lucia Rufa, Alessia Mauti, Cristina Calicchia, Vincenzo Grande, Edoardo Sagone, Achille Sanità, Stefania Quattrociocchi, Pietro Grandi, Francesco Marilli, Daniele Proietti, Francesca Cestra, Serena Potenziani, Veronica Viselli.

Rete democratica: Francesca Cerquozzi, Denis Campoli, Annalisa Campoli, Serena Gabrieli, Andrea Iaboni, Monia Lauroni, Damiano Marcoccia, Vilma Marcoccia, Claudio Nobili, Angelo Pigliacelli, Toni Pironi, Gianluca Primi, Marco Scaccia, Rosella Stirpe, Umberto Stirpe, Biagio Zeppieri.

Veroli Proxima: Cristina Verro, Alessandro Viglianti, Carolina Gennaro, Francesco Stirpe, Angela Emanuela De Persis, Marco Velocci, Rita Martelluzzi, Tony Renzi, Elena Di Nicuolo, Emiliano Pica, Clarissa Parente, Luca Quattrociocchi, Emanuela Calicchia, Lorenzo Baglione, Luana Bernardi, Daniele Campoli.

Quattro le liste a sostegno di Papetti

Nuova Veroli - Fronte Veroli: Gaia Pinto, Deborah Magnante, Fabio Cristiani, Giancarlo Natalia, Barbara Marrocco, Danila Calicchia, Valerio Tontini, Angelo Di Ianne, Paola Fratangeli, Liliana Ciorcalo, Fabrizio Lisi, Juri Mariani, Gianluca Raponi, Giulio Paniccia, Marco Cosentino, Maurizio Macciocchi.

Orgoglio Verolano: Roberto Giralico, Roberta Parente, Massimo Papetti, Lazzaro Perciballi, Elisabetta Fiorini, Giacomo Quattrociocchi, Rosa Anna Paloscia, Giuliano Lazzari, Maria Scaccia, Elena Straccamore, Ezio Campoli, Andrea Gallo, Silvio Marcoccia, Martina Quattrociocchi, Luca Caperna, Mario Marcoccia.

Uniti per Veroli: Igino Di Lorenzo, Tiziana Scaccia, Giorgia Santoloce, Simone Cianchetti, Tiziana Fiorini, Lorenzo Ferrante, Alex Scaccia, Elkeid Falli, Natascia Santoro, Marco Patriarca, Katiuscia Iannizzi, Gianluca Testani, Daniela Venditti, Benito Pica, Fabrizio Lunghi, Toni Riccardi.

Viva Veroli per Veroli viva: Brunilde Mazzoleni, Leandro Fontana, Christian Macera, Mattia Mella, Emanuela Papetti, Mattia Mazzoli, Marco Scaccia, Alessandra Fontana, Maurizio Marcoccia, Noemi Viti, Franco Covillo, Giorgia Sirizzotti, Daniele Anselmi, Anna Rita Fiorini, Claudio Stirpe, Enzo Gallo.

Tre le liste a sostegno di Viglianti

Forza Italia: Giampiero Rotondo, Ivan Viti, Sara Martini, Marcello Nanogitis, Adelina Ivanova Mihaylova, Americo Marcoccia, Manuel Noce, Michele Di Veronica, Gabriele Bottoni, Massimiliano Federico, Aurora Iacovissi, Mauro Brocco, Ilenia Martufi, Anna Rita Astolfi, Francesco Pupparo, Isabella Christiana Fiorini.

Nexus: Romina Calicchia, Angelica D’Amico, Romina Igliozzi, Alessia Quattrociocchi, Andrea Pupparo, Annalisa Cibba, Michael Noce, Eleonora Marchioni, Sabina Fontana, Tamara Scaccia, Graziano Marzella,

Valter Nobili.

Patrizia sindaco: Lorenzo Magliocchetti, Barbara Zeppieri, Marisa D’Amico, Angelo Antonio Anelli, Camilla Magnante, Andrea Vincenzi, Isabella Fiorini, Piero Leo, Mario Fiorini, Damiano Ceci, Claudio Armando Stirpe,

Chiara Giovannetti, Stefano Cerelli, Emanuela Fiorini, Federico Piccirilli, Nikoló Tulli.