Matteo Falcinelli: «Che nessuna mamma debba più vedere il figlio soffrire»

(LaPresse) Videomessaggio di Matteo Falcinelli, lo studente italiano legato e picchiato dalla polizia a Miami. "Momento drammatico, grazie a tutte le persone e le istituzioni che stanno condividendo la mia sofferenza" afferma il ragazzo, fiducioso di rientrare preso in Italia. "Sto ricevendo moltissimi messaggi di supporto dagli italiani che mi danno tanta forza di andare avanti oltre al grandissimo sostegno in questa mia battaglia per ottenere giustizia", aggiunge il giovane che poi rivolge un pensiero a tutte le mamme, nel giorno della loro festa: "Che nessun'altra madre debba vedere il proprio figlio soffrire come purtroppo ha dovuto fare la mia".