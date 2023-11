In bilico sul parapetto del parcheggio: salvata dai carabinieri

In bilico sul cornicione, oltre il parapetto, a circa 30 metri di altezza: confusa, pronunciava frasi sconnesse, trattenuta da due persone che l'avevano vista in quella posizione e cercavano di tranquillizzarla con parole

di incoraggiamento. Una donna straniera di 49 anni è stata salvata oggi dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Frosinone intervenuti d'urgenza al parcheggio Multipiano abbandonato di via Tiburtina. Lì ci sono state diverse tragedie negli ultimi anni: ragazzi morti mentre sfidavano la sorte facendo Parkour (la disciplina estrema che prevede pericolosi salti nel vuoto) e più di qualcuno si è lasciato cadere togliendosi la vita. Dopo avere scorto da lontano la donna oltre il parapetto, i carabinieri hanno adoperato ogni cautela per avvicinarsi il più possibile a lei senza farsi notare, per evitare che vedendoli potesse innervosirsi di più e perdere l'equilibrio. Sono riusciti a prenderla e riportarla di peso all'interno del terrazzo. La donna, ancora in stato di choc è stata quindi trasportata all'ospedale Spaziani di Frosinone per le cure mediche del caso.