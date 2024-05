Angelina Mango urla dopo l'esibizione all'Eurovision: immagini dietro le quinte

(LaPresse) Il dietro le quinte dell'Eurovision song contest di Malmoe, in Svezia, visto attraverso Angelina Mango. La cantante italiana urla dopo l'esibizione, poi balla con lo staff e i colleghi artisti al termine dell'evento. La stessa vincitrice del Festival di Sanremo, settima all'Eurovision, ha pubblicato i video sui social. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE