Safety Expo 2023, a Bergamo l’evento di riferimento su salute, sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi

I fatti di cronaca delle ultime settimane mostrano che non accennano a diminuire gli infortuni e le morti sul lavoro: è ormai evidente che solo una concreta unità di sforzi del Paese potrà costruire una cultura della sicurezza che dia valore e dignità al lavoro, attraverso l’applicazione chiara e sostenibile delle normative e l’uso di tecnologie e soluzioni innovative per tutelare i lavoratori e ridurre il fenomeno infortunistico. Questo è l’obiettivo del Safety Expo 2023, l’evento di riferimento in Italia per la salute e sicurezza sul lavoro e la prevenzione incendi, che il 20 e 21 settembre a Bergamo Fiera, chiama a confronto istituzioni, associazioni, qualificati esperti e aziende dei settori di riferimento, con un’agenda di oltre 100 appuntamenti: convegni, tavole rotonde, corsi di formazione, seminari, addestramenti pratici e spettacoli, e più di 300 aziende espositrici nei due padiglioni dedicati.

Perché se gli infortuni continuano a sconvolgere le famiglie e la società civile, crescono le imprese pronte a dare il loro contributo in tema di safety e antincendio con prodotti, soluzioni e tecnologiche. In testa la Lombardia, con 105 aziende che operano nella prevenzione (50 nell’antincendio e 50 nella sicurezza del lavoro), seguita dal Veneto con 51 aziende (20 per l’antincendio e ben 31 per la sicurezza lavoro), dal Piemonte con 23 presenze (10 antincendio e 13 sicurezza), dalla Puglia con 14 aziende (5 antincendio, 9 sicurezza), dalla Toscana che conta 12 aziende (8 antincendio, 4 sicurezza), Marche 11 (9 antincendio, 3 sicurezza) e da altre regioni compresi Trentino e Sicilia. Dall’estero ben 31 aziende nel settore safety e 4 nell’antincendio: Regno Unito, Lussemburgo, Svezia, Austria, Belgio, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Paesi Bassi e fuori dai confini europei Stati Uniti, Cina fino allo Sri Lanka.

Sicurezza sul lavoro e novità legislative, i principali appuntamenti

Tra i focus del Safety Expo 2023 i nuovi obblighi per i datori di lavoro: nominare il medico competente, ove la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, e obbligo di formazione specifica in caso di utilizzo di attrezzature per attività professionali.

Prevenzione incendi, convegni e seminari

Le ultime normative tecniche di prevenzione incendi emanate nel corso dell’anno, il controverso problema della sicurezza delle facciate negli edifici civili e i collegamenti fra la transizione energetica e la sicurezza antincendio ed il futuro delle professioni vecchie e nuove che attorno ad essa operano: questi i temi, attuali e scottanti, che saranno affrontati nei quattro convegni organizzati dalla rivista Antincendio in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. Nell’area convegnistica, il 20 settembre si parlerà, con Fabrizio Piccinini, direttore regionale Vigili del fuoco della Lombardia, del nuovo impianto normativo delle facciate negli edifici civili; con Francesco Notaro, direttore regionale dei Vigili del fuoco Emilia Romagna, verranno approfondite le nuove normative di prevenzione incendi emanate nel corso dell’anno. Il 21 settembre, con Michele Mazzaro, comandante Vigili del fuoco Napoli, analizzeremo le problematiche derivanti dal processo di transizione energetica e affronteremo i rapporti tra il Codice di prevenzione incendi e la transizione energetica. Infine, nella tavola rotonda conclusiva, Giorgio Graditi, direttore generale ENEA, coordinerà un incontro al quale parteciperanno esponenti dei Vigili del fuoco e di importanti Enti del settore per fare il punto sul delicato e attualissimo tema della transizione energetica. Ben 16 i seminari nei quali le più vivaci aziende ed associazioni del settore antincendio daranno spazio agli aspetti pratici e case history nella progettazione, validi per l’aggiornamento dei professionisti dell’antincendio. Tante occasioni per informarsi, formarsi, conoscere soluzioni tecnologiche ed imparare dalle best practice. Safety Expo è una manifestazione ad ingresso e partecipazione gratuita a convegni e seminari; al suo interno una parte di corsi di formazione professionale a pagamento dietro registrazione obbligatoria.

I corsi di formazione

Sono oltre 60 i corsi di formazione, di cui 24 con attività pratica, organizzati su alcune delle tematiche più attuali e di maggiore interesse per l'aggiornamento professionale di tutti gli operatori in tema di benessere organizzativo, sicurezza alla guida, rischio sismico; errori cognitivi e near miss, casi di infortunio realmente accaduti; motivazione, comunicazione e cultura della sicurezza; sistemi di gestione della sicurezza, manager HSE e responsabilità penali; pianificazione di emergenza ed evacuazione e valutazione del rischio incendio. In programma anche 12 corsi di formazione professionale sulla valutazione del rischio di incendio, con relativi casi applicativi a un anno dall'entrata in vigore del DM 3 settembre 2021, sulla comunicazione e sugli errori cognitivi nella gestione dell'emergenza, su temi per gli addetti all'emergenza e i formatori.

La sicurezza va in scena: la cultura della sicurezza passa anche per lo spettacolo

Il primo appuntamento per la sezione “Sicurezza in scena” è in programma mercoledì 20 settembre, dalle ore 15 alle 16.30 in sala Caravaggio: “Come allenare i tuoi talenti ed imparare dai tuoi limiti” è il tema dell’incontro formativo curato da Nicoletta Romanazzi, mental coach specializzata in sport coaching e top performance (che ha accompagnato sui podi olimpici atleti come Marcell Jacobs, Luigi Busà e Viviana Bottaro), intervistata dal giornalista Dario Maltese. L’obiettivo è spiegare come funzionano la nostra mente e le nostre emozioni e come possiamo allenare i nostri talenti e imparare dai nostri limiti. Perché imparare a capirlo può fare la differenza. Inserito nel calendario degli eventi di “Bergamo-Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023”, lo spettacolo “Note e storie di sicurezza. Fuori dagli schemi per parlare di prevenzione”, organizzato dall’Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati ed Invalidi del Lavoro in collaborazione con EPC Periodici, è in programma nella sala Caravaggio del centro espositivo di Bergamo dalle ore 14,30 alle 16,00 di giovedì 21 settembre, a due giorni dall’ottantesimo anniversario della fondazione ANMIL. Tra i tanti interventi anche rappresentanti istituzionali tra i quali il ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, il presidente dell'11ª Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei Deputati, Walter Rizzetto, il prefetto di Bergamo Giuseppe Forlenza, il vicesindaco di Bergamo Sergio Gandi e il presidente nazionale ANMIL Zoello Forni. Protagonisti della scena saranno la musica e il teatro comico ma anche video e testimonianze destinate a diffondere la cultura della sicurezza attraverso un coinvolgimento emotivo del pubblico. In veste di musicista e giornalista (Rai News 24 e Articolo 21), Stefano Corradino si esibirà e condurrà l’evento, mentre il duo comico “I Papu” porterà in scena “Ho sempre fatto così”, uno spettacolo che vuole indagare con la giusta dose di ironia il complesso rapporto tra lavoro e lavoratore nella cornice della lotta tra meccanismo di produzione e cultura della sicurezza, e affrontare senza veli e false apparenze quei comportamenti errati che nel mondo del lavoro sono condizione e presupposto di infortuni. Previsto anche l’intervento di Stefano Massera, coordinatore scientifico della manifestazione. Per sottolineare l’importanza del valore della salute e della vita dei lavoratori, interverranno alcune vittime sul lavoro e alcuni studenti degli istituti superiori del territorio con l’obiettivo di condividere la propria esperienza.

Tutti gli incontri rilasciano diversi tipi di credito: ore di aggiornamento 81/08, CFP, ore di aggiornamento ex 818/84. Safety Expo, organizzato da EPC Periodici in collaborazione con le riviste “Antincendio” e “Ambiente & Sicurezza sul lavoro” e con l’Istituto Informa, dal 2016 dà il suo ininterrotto e fondamentale contributo per rafforzare in Italia la cultura della sicurezza volta a ridurre gli infortuni sul lavoro.