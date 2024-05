Scontro tra due auto a Bergamo, Giada muore a 8 anni: il papà della bambina di Terelle, comunità sotto choc

Muore a 8 anni in un incidente stradale: una tragedia ha scosso la piccola comunità di Terelle, il paese montano del cassinate, che piange oggi la scomparsa della piccola Giada Paolella.

Il terribile sinistro si è verificato sull'ex Statale 671, nel territorio comunale di Clusone, in provincia di Bergamo: in uno scontro frontale molto violento tra due vetture ha perso la vita la piccola Giada, mentre il fratello di 9 anni ha riportato la frattura del femore e altre tre persone adulte sono rimaste ferite. Una notizia che ha scosso il cassinate: il papà di Giada, Roberto, è nato e cresciuto a Terelle ed ha frequentato l'istituto Alberghiero a Cassino.

Da giovanissimo, dopo la scuola, ha deciso di trovare fortuna al Nord e si è quindi trasferito in provincia di Bergamo dove ha messo radici, si è sposato con una donna del posto, ed entrambi lavorano all'Hotel "Milano".

Proprio lì si trovavano anche martedì sera e per questo a prendere Davide, fratellino di Giada di un anno più grande, alla fine di un incontro amichevole di calcio con la squadra dei pulcini del Rovetta a Zanica, era andata la nonna materna Paola Migliorati, che si era portata, come capitava spesso, anche Giada.

LA RICOSTRUZIONE

IL CORDOGLIO

Sulla strada del ritorno verso Castione, dove la famiglia vive nella località Rusio, la tragedia: mancavano pochi minuti alle 23 quando la Seat Ibiza guidata da nonna Paola e che percorreva l'ex Statale 671 si è scontrata frontalmente con una Bmw 320 sulla quale viaggiava una coppia di cinquantenni di Clusone. Solo pochi mesi fa, lo scorso mese di febbraio, la piccola Giada è stata a Terelle con tutta la famiglia per il matrimonio dello zio, ovvero il fratello del papà, che vive in paese. Nel piccolo comune montano del cassinate vivono anche la nonna di Giada e uno zio, che è anche vice sindaco del paese.

La sindaca, Fiorella Gazzellone, è ancora incredula: «Una notizia che ci rattrista e ci colpisce al cuore. A febbraio ho visto Giada e il fratellino che facevano da damigelle al matrimonio civile dello zio nel rito civile che ho celebrato proprio in Municipio. Siamo rimasti tutti sconvolti, infatti in un primo momento stavamo organizzando un pullman per andare oggi ai funerali. La comunità è però molto scossa, abbiamo quindi deciso che oggi pomeriggio, alle 15, in contemporanea con i funerali che si svolgeranno a Bergamo, ci sarà una messa nella nostra chiesa madre. Stiamo inoltre organizzando una raccolta fondi per aiutare i familiari».

Non solo la sindaca, sono in tanti ad essere scossi a Terelle. Soprattutto gli amici di Roberto, il papà di Giada, che ha molti legami in paese e nonostante ormai da molti anni vivesse al Nord era molto legato a Terelle.

«Dieci anni fa, dopo il matrimonio celebrato a Bergamo, Roberto è venuto qui per fare una cerimonia con tutti i familiari e con tutti noi», dicono alcuni degli amici del papà della piccola volata in cielo. Oggi pomeriggio, a partire dalle 15, anche la piccola comunità di Terelle si stringerà idealmente alla famiglia Paolella colpita da un'immane tragedia.