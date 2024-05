Cassino al voto, cinque sfidanti. Salera vuole vincere subito

Ben quattro candidati a sindaco di Cassino tentano di scardinare il fortino costruito in questi cinque anni di amministrazione dal sindaco uscente Enzo Salera di espressione di centrosinistra. E’ sostenuto da cinque liste, ognuna di 24 candidati aspiranti consiglieri comunali, pronte da tempo. Salera, è noto, punta a vincere al primo turno. Cinque anni fa, ricordano gli avversari, vinse addirittura con tre liste conquistando 15 seggi e nove andarono alle minoranze. Punta a vincere al primo turno, dicono i suoi sostenitori, perché il centrodestra questa volta scende in campo diviso in due gruppi.

IL DERBY

E sarà un derby fra i due candidati sindaco.

Ossia fra Arturo Buongiovanni sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega e dalle civiche Cassino nel cuore e Cassino al centro, e Giuseppe Sebastianelli anche lui con cinque liste civiche: Cassino protagonista, Rivoluzione per Cassino, Azione, Alternativa Popolare e lista animalisti. Entrambi gli schieramenti mirano ad arrivare secondi, possibilmente al ballottaggio con Salera. Sarà una sfida senza esclusioni di colpi.

Lo si è visto già nella formazione delle liste. Con i candidati strappati da un giorno all’altro negli schieramenti opposti. E poi ci sono anche due donne a far sentire la loro voce: Paola Polidoro con le due liste di Jammi e della Libellula, e Maria Palumbo a capo di Cassino Popolare con all’interno candidati di Rifondazione comunista e di Acqua pubblica. Non ci sono questa volta i Cinque stelle.

In campo oltre ai cinque candidati sindaco anche 407 aspiranti consiglieri comunali per 24 posti. Sono diversi i consiglieri uscenti che si sono ricandidati ma tanti si sono messi da parte.

Cinque anni fa votò il 70 per cento degli aventi diritto. Ora bisognerà vedere il livello di attenzione per questa tornata elettorale. In campo ci furono sempre cinque candidati sindaco: Salera con tre liste, Mario Abbruzzese con 5 e altrettante per Giuseppe Golini n Petrarcone, e poi una per Renato De Sanctis ed una per Giuseppe Martini di 5 Stelle. In tutto 15 liste. Ora sono 18.

Al primo turno Abbruzzese ottenne 6.115 preferenze mentre Salera 6.067. Al ballottaggio Salera vinse con 9933 voti contro i 6947 di Abbruzzese. Pari al 58,84 per cento.

Tra i candidati non ci sono nomi particolari. Comunque sono candidate molte donne ed anche una decina di stranieri. Tra questi cittadini polacchi, ucraini, marocchini, ed anche del Venezuela e di Santo Domingo.

I COMIZI

Buongiovanni ha annunciato il primo comizio per questa sera alle 19 in via Volturno, nei pressi della stazione ferroviaria, mentre Salera domani sera alle 20,30 in piazza Diaz. Sebastianelli ha spiegato la sua candidatura: «Con la presentazione delle 5 liste a sostegno della mia candidatura si è concluso un percorso iniziato nel giugno 2023 e da me auspicato già dal lontano 2010. Mi riferisco alla scelta del candidato sindaco attraverso l'istituto delle primarie. L'amministrazione uscente è stata scelta dai cittadini nel 2019 dopo aver celebrato le primarie. La città è sicuramente avanti rispetto della classe politica e ancor più rispetto a chi cerca di essere candidato dal politico romano di turno, e gli elettori di Cassino, i cittadini di Cassino, sapranno scegliere anche stavolta. Cassino vota un uomo della sua città con le sue fragilità, con la sua disponibilità, con le sue emozioni, con lo stemma della città stampato sul cuore».

Domenico Tortolano

