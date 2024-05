Frosinone, a San Donato Val di Comino soltanto una lista: per l'uscente Pittiglio doppio fattore quorum

A San Donato Val di Comino sarà una campagna elettorale senza confronto. Il sindaco uscente, Enrico Pittiglio (Pd), non avrà avversari civici né politici. Per essere rieletto per la terza volta ha un solo ostacolo da superare: quello del quorum.

Laddove c’è solo una lista in corsa, infatti, per convalidare l’elezione è necessario che alle urne vada almeno il 40 per cento più uno degli aventi diritto e che la lista stessa prenda oltre il 50% dei consensi. A San Donato la soglia dei votanti è fissata a poco sopra i 600.

Ecco l’unica lista (“Vanga e Stella”). Candidato a sindaco Enrico Pittiglio. Candidati a consigliere: Lorenzo Cedrone, Antonio Leone, Pasqualino Leone, Rita Mazzola, Teresa Mazzola, Francesca Perrella, Monica Piselli, Orfeo Piselli, Antonio Salvucci e Rita Tramontozzi. In assise entrerebbero tutti e dieci.