Martedì 3 Gennaio 2023, 09:41



Vacanze finite per il Frosinone, che oggi pomeriggio riprede gli allenamenti in vista del ritorno in campo previsto per sabato 14 gennaio contro il Modena allo stadio Benito Stirpe-Psc Arena. Per la seconda gara consecutiva in casa, che fa seguito a quella vittoriosa per 3-0 con la Ternana nell'ultimo appuntamento del 2022, il fischio d'inizio è fissato per le 16.15.

LA RIPRESA

Questo il programma completo della 20esima giornata: si parte sabato 14 alle ore 14 subito con un big match come Bari-Parma, che si disputerà in contemporanea con Cagliari-Como, Perugia-Palermo, Pisa-Cittadella e Reggina-Spal, quindi alle 16.15 Frosinone-Modena. Si prosegue domenica 15 alle ore 14 con Sudtirol-Brescia e Cosenza-Benevento, mentre Ternana-Ascoli prenderà il via alle 16.15. Il turno che inaugura il nuovo anno si chiuderà con il posticipo di lunedì 16 gennaio tra Genoa e Venezia, con fischio d'inizio inconsueto alle 18.45.

INFERMERIA

Oggi, alla ripresa degli allenamenti del gruppo giallazzurro ci saranno da verificare le condizioni fisiche di Lucioni e Kone, reduci entrambi da un lungo stop, ma che dovrebbero lavorare con il resto del gruppo ed essere quindi disponibili per mister Fabio Grosso ed eventualmente impiegabili nel primo match del 2023. Come detto l'avversario del 14 gennaio sarà il Modena, battuto di misura grazie ad un gol di Rohden nella gara di andata, una vittoria importante per i giallazzurri che partirono con il piede giusto per poi mantenere la testa della classifica fino a questo momento. I gialloblu emiliani, rispetto a quella partita, però sono tutt'altra squadra, occupando adesso il decimo posto in graduatoria con 25 punti, a -3 dalla zona playoff, e sono specializzati in vittorie fuori casa: ben 5 sulle7 totali, tra cui i derby di Parma e Ferrara. Anche il Modena riprenderà gli allenamenti nel pomeriggio di oggi, mentre per domani è prevista una doppia seduta. Nel programma di lavoro verso la ripresa del campionato a Frosinone sono inseriti anche due allenamenti congiunti, ancora da confermare per quanto riguarda orari e campi di gioco, giovedì 5 gennaio con la Virtus Castelfranco Emilia e mercoledì 11 gennaio contro la Nuova Sondrio Calcio.

MERCATO

Nel frattempo ha aperto i battenti il calciomercato invernale, che terminerà il 31 gennaio. Le prime voci riguardanti il Frosinone parlano di un giovane giocatore della Juventus, Emanuele Zuelli, centrocampista classe 2001 della formazione Next Gen (la vecchia under 23), partecipante al campionato di Serie C. Per lui, nella prima parte di stagione dieci presenze con un assist, mentre in precedenza può vantare due campionati di Serie B dal 2019 al 2021 con la maglia del Chievo, in cui ha totalizzato 25 presenze di cui tre nei playoff.

PRIMAVERA

Dopo la lunga pausa per il campionato del mondo in Qatar, sta per ripartire la stagione della Primavera 1. I giovani canarini di mister Giorgio Gorgone torneranno in campo sabato 7 alle 11 ospitando il Torino per la 13esima giornata. Quattro giorni dopo, invece, ovvero l'11 gennaio saranno impegnati negli ottavi di Coppa Italia contro i pari età dell'Atalanta al centro sportivo Bortolotti di Zingonia. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 14. Atalanta che solo quattro giorni dopo sarà affrontata nuovamente dal team giallazzurro per la 14esima giornata di campionato, sempre a Bergamo. Questo il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia: Roma-Lecce (12.30), Fiorentina-Ascoli (14.30), Juventus-Napoli (14.30) e Sassuolo-Genoa (14.30) in programma martedì 10, quindi Cagliari-Torino (11.30), Atalanta-Frosinone (14), Inter-Verona (14) e Sampdoria-Monza (14), calendarizzate per mercoledì 11 gennaio.