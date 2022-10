Sabato 29 Ottobre 2022, 07:42

Un Cosenza con l'acqua alla gola, all'ultima spiaggia per salvare la panchina del proprio allenatore e riprendere il cammino in campionato, attende il Frosinone che oggi cerca il poker di successi consecutivi e soprattutto di lanciarsi da solo in vetta alla classifica. Di fronte la squadra di casa che proviene da tre ko consecutivi, ma soprattutto da nove reti incassate (nell'ultima 5-0 a Ferrara), ed una sola realizzate proprio negli ultimi tre incontri. Il Frosinone nelle ultime tre uscite ha invece definitivamente preso il lancio in campionato. Ad attendere i canarini al San Vito Marulla uno stadio molto caldo, che fino ad ora ha fatto una media spettatori superiore ai seimila e non c'è ragione di dubitare che oggi, fino al 90', anche il tifo sugli spalti rappresenterà un fattore per una squadra che dal punto di vista tecnico è sicuramente inferiore al Frosinone. «Sarebbe l'errore più che grande che si può commettere considerare questa una partita abbordabile - ha sottolineato Grosso alla vigilia della trasferta -. È invece una partita complicatissima, le cui difficoltà conosciamo molto bene. Ma ci siamo preparati in maniera adeguata per giocare una partita solida, coraggiosa e aggressiva come siamo abituati a fare. Troveremo un avversario che viene da un risultato brutto, sappiamo che quando i momenti non sono facili si va alla ricerca di energie ulteriori. Che anche noi dobbiamo cercare nonostante arriviamo da un risultato positivo». Il Frosinone in passato, il riferimento è alla scorsa stagione, ha dimostrato di soffrire di vertigini da alta classifica e di farsi sorprendere dagli avversari meno quotati proprio quando i pronostici sembravano chiusi. Teme un rilassamento dei suoi giocatori? «Siamo fermamente concentrati su questa partita - replica l'allenatore canarino -. In passato qualche punticino di troppo lo abbiamo lasciato, adesso dovremo essere bravi invece a mettere in campo tanta determinazione. Se non lo fai, ci pensa l'avversario a fartelo notare» Per Grosso, indisponibile solo Oyono c'è abbondanza di soluzioni in ogni reparto. A centrocampo Mazzitelli e Kone davanti lka difesa hanno fatto bene, cos'è come davanti a loro Rohdén, Garritano (che gioca davanti ala sua gente) e Caso, definitivamente ripresosi dal problema alla spalla. Davanti il ballottaggio è tra Mulattieri e Moro, con il probabile inserimento di Borrelli, a meno che Grosso non voglia premiare fin dall'inizio l'ex Pescara.

PRIMAVERA

Oggi in campo anche Frosinone Primavera1 di Giorgio Gorgone, capolista a 20 punti in coabitazione con Juve e Roma, che rende visita all'Inter campione d'Italia della categoria. I nerazzurri allenati da Cristian Chivu sono stati però protagonisti di un pessimo avvio di stagione ed attualmente occupano il terzultimo posto in classifica, con un distacco di ben 14 punti dai canarini, nonostante la prima vittoria stagionale nell'ultimo turno contro la Fiorentina.