Mercoledì 1 Maggio 2024, 07:00

Ci risiamo: code, disagi e rabbia lungo la superstrada Sora-Cassino nei pressi di Vicalvi. Sono infatti in corso i lavori di bitumazione del manto stradale, attesi e sempre opportuni poiché favoriscono la sicurezza degli automobilisti, ma le file sono lunghissime e la pazienza di chi viaggia sulla strada sempre troppo poca. A regolare il traffico ci sono gli impianti semafori ma anche gli operai dell’Anas che ieri, ad esempio, stavano lavorando sotto un caldo rovente. Dopo i lavori di sistemazione dell’illuminazione nella galleria che pure tante proteste hanno generato per diversi giorni, e ora la volta dell’asfalto nuovo. Per gli operai dell’Anas Spa - che ha la competenza del tratto stradale - portare avanti l’intervento che richiede la chiusura di una carreggiata e quindi il transito alternato non è semplice. Comprensibili anche i disagi e le difficoltà per chi quella strada la percorre abitualmente per raggiungere dai paesi della Valcomino la vicina città di Sora e viceversa Cassino.

LE TESTIMONIANZE

«È un incubo - ha detto una donna ieri -. Rimanere fermi in fila lungo la superstrada anche per 10 minuti non è davvero possibile». C’è chi suggerisce di lavorare, visto anche il caldo, di notte e lasciare il transito normale durante le ore diurne quando migliaia di automobili e camion circolano su tutto il territorio, per raggiungere scuole, fabbriche e strutture sanitarie. Ieri mattina numerosi veicoli ed autoarticolati provenienti da Cassino sono rimasti in fila diversi minuti, qualcuno faceva inversione, altri credendosi più furbi sorpassavano per poi restare bloccati in mezzo alla carreggiata poiché dalla parte opposta arrivavano i veicoli.

Tensione quindi anche per il pericolo che rivestono certe manovre azzardate fatte lungo una strada a scorrimento veloce decisamente pericolosa. Come noto, si tratta infatti di una delle vie più trafficate di tutto il territorio che mette in collegamento due regioni, il Lazio e l’Abruzzo ma che viene utilizzata anche da chi deve poi raggiungere la superstrada per Ferentino e quindi l’autostrada. Non tutti, poi, sono al corrente di questi lavori nonostante siano segnalati con apposita cartellonistica, lavori che purtroppo finiscono per aumentare i pericoli alla viabilità. L’appello, quindi, è a prestare la massima attenzione e a guidare a velocità più moderata, in attesa che i lavori si concludano. E anche dopo.