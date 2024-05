Frosinone, carenza di medici all'ospedale di Cassino: interrogazione in Regione

Dopo le preoccupazioni espresse dal sindaco di Cassino, Enzo Salera, sulla carenza di personale medico all'ospedale “Santa Scolastica”, la consigliera regionale del Pd, Sara Battisti, porta la questione nell'aula della Pisana.

“Ho depositato un'interrogazione al Consiglio regionale, rivolta al presidente della Regione, Francesco Rocca, e alla giunta regionale, in relazione all’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino. Un reparto che sconta una gravissima carenza di professionisti che, proprio negli ultimi giorni, ha determinato una situazione di emergenza che poteva trasformarsi in un dramma: una gestione in emergenza di tre parti cesarei non programmati con gravi rischi per le partorienti e i loro figli, terminati al meglio solo grazie all’intervento di una ginecologa reperibile che ha gestito la situazione con professionalità e tempestività evitando il peggio. In quel momento il reparto poteva contare sulla sola presenza di un medico “gettonista” che, senza l’intervento della suddetta ginecologa, non avrebbe potuto gestire l’emergenza”.

Battisti nell'interrogazione chiede di “conoscere il numero delle assunzioni previste e i tempi in relazione all’entrata in servizio dei professionisti necessari, indicando anche tutti gli interventi finalizzati al potenziamento del “Santa Scolastica” di Cassino”.