Incidente nella notte a Sora, cade dal motorino e muore

Sbanda con il motorino e cade a terra. Muore così Antonio Porretta di 44 anni di Sora che nella notte è rimasto vittima di un incidente in via Cellaro, intorno alle tre. secondo una prima ricostruzione dei fatti sembra che l'uomo, che stesse tornando a casa e che viaggiava in direzione di via Ponte olmo, potrebbe aver urtato un cordolo laterale che ha provocato la caduta dello scooter. Troppo gravi le ferite riportate. A nulla sono valsi i tentativi dei sanitari del 118 accorsi sul posto di strappalo alla morte. Sul luogo del sinistro anche i carabinieri della compagnia di Sora che hanno avviato tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Non si esclude che la salma possa essere trasferita in obitorio per l'esame autoptico.

