La Madonna di Canneto è patrona della Diocesi. Oggi, le campane a festa, annunceranno la proclamazione

La Beata Vergine Maria Regina con il titolo di Madonna di Canneto è Patrona della Chiesa diocesana. Oggi, alle ore 11.30 la proclamazione. In quel preciso istante i parroci di tutte le chiese della diocesi di Sora Cassino Aquino Pontecorvo sono stati invitati a suonare a lungo le campane a festa. Un segno chiesto dal vescovo Gerardo Antonazzo per annunciare ai fedeli la proclamazione della nuova Patrona diocesana. La proclamazione di Patrona unica per la diocesi è una iniziativa voluta fortemente dal pastore diocesano che a dicembre scorso ha avviato un iter particolare: una consultazione tra tutte le realtà parrocchiali, estesa anche ai capi compagnia che ogni anno guidano i gruppi di fedeli a Canneto in occasione della festa di agosto. Ad esprimersi sulla richiesta sono stati anche i sacerdoti che hanno votato con scrutinio segreto. L' iniziativa non ha mancato di far registrare qualche malcontento, in particolare, tra i fedeli della Terra di San Benedetto, gli ex territori appartenenti all’abbazia territoriale di Montecassino, unificati alla vicina diocesi di Sora a ottobre del 2014.

