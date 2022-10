Lunedì 10 Ottobre 2022, 10:50

L'ottava giornata del campionato di Serie B ha visto il Frosinone vincere secondo pronostico e meritatamente sulla Spal. I canarini restano così sulla scia delle prime della classe, riuscite tutte a marcare punti nei rispettivi impegni. Una B che vede in testa due squadre del sud, Reggina e Bari, e subito dopo la Ternana di Lucarelli, probabilmente la vera sorpresa della stagione fino a questo momento. Il Frosinone è lì e si fa forte soprattutto del cammino casalingo. Ora però deve cercare il cambio di passo in trasferta, non tanto a livello di qualità di gioco, quanto di risultati. Il Frosinone è la squadra che insieme alla Reggina ha il miglior rendimento casalingo. In trasferta la voce del padrone la fa il Bari, capace di ben 13 punti fuori dal San Nicola, con un pareggio e quattro vittorie. L'ultima in casa del Venezia, prossima avversaria dei canarini. Un Venezia che pur meritando almeno un pari nel confronto con il Bari, ha confermato le sue difficoltà in casa, dove venerdì prossimo accoglierà il Frosinone nell'anticipo della nona giornata.

Al Sant'Elena i lagunari hanno rimediato tre sconfitte in quattro gare. Dicevamo della Ternana, vittoriosa in casa contro il Palermo (3-0) alla terza sconfitta di fila che mette in crisi la panchina di Corini. Pari casalingo invece del Brescia contro il Cittadella. Tornando alla partita dei canarini, il 2-0 è un risultato anche stretto per una partita che ha visto i canarini confezionare una mole incredibile di occasioni. Se proprio si vuole vedere una parte vuota nel bicchiere di sabato, la si inquadra nella difficoltà di questo Frosinone a sfruttare le occasioni ed a chiudere le partite. Circostanza che in trasferta è costata parecchi punti. Ieri la partita l'ha chiusa Mazzitelli su punizione e al riguardo il centrocampista canarino ha svelato in mixed zone un retroscena su come si è arrivati alla decisione di tirare lui la punizione decisiva: «Diciamo che in questi giorni abbiamo parlato in allenamento. Tutti volevano tirare una punizione - ha rivelato Mazzitelli -. L'altra volta a Parma l'ha tirata lui. Oggi (sabato) la voleva tirare anche Garritano. Alla fine ci siamo messi d'accordo, li ringrazio perché mi hanno dato questa possibilità. La prossima volta toccherà a loro». Situazioni comuni a molte squadre (ricordiamo la rabbia di Pecchia in Parma-Frosinone sulle discussioni tra i suoi su chi avrebbe dovuto tirare il rigore). Al di là del gol del 2-0, il capolavoro è stato quello del primo gol firmato Caso, arrivato grazie ad una fulminante ripartenza del Frosinone. Un gol che ha fatto recriminare il mister spallino, Venturato, nel dopo gara: «Abbiamo commesso una grande ingenuità nel prendere gol subito dopo l'inizio del secondo tempo, da una situazione di calcio d'angolo a nostro favore e sapendo quali sono le caratteristiche dei giocatori del Frosinone» ha sottolineato Venturato, aggiungendo: «Detto questo, avevamo tutto il tempo per poter recuperare la partita. La gara per noi è stata sicuramente condizionata da questo grave errore commesso all'inizio del secondo tempo».

Ora il Frosinone è atteso da una settimana corta e dalla trasferta di Venezia che potrebbe permettere ai canarini di agganciare, seppur solo temporaneamente, il primato in classifica. Classifica che però, come ha precisato Mazzitelli, non è nei pensieri della squadra: «Non abbiamo un obiettivo particolare, solo quello di migliorarci. Abbiamo ampi margini di miglioramento. Dobbiamo far bene partita dopo partita e più avanti si vedrà cosa possiamo fare» ha chiarito il centrocampista giallazzurro.