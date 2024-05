Cervaro, furto a scuola: i ladri portano via computer e tablet usati dagli studenti per le attività didattiche

Hanno usato un flex ed hanno forzato uno dei portoni in ferro d'ingresso alla scuola media di corso della Repubblica a Cervaro, nel sud della provincia di Frosinone. I ladri hanno agito approfittando della chiusura per il Primo Maggio ed hanno portato via alcuni tablet e computer portatili, usati dai ragazzi per le loro attività didattiche.

A dare l'allarme ai carabinieri è stata la dirigente scolastica Floriana Raia, non sono stati fatti grandi danni alle infrastrutture e questa mattina le lezioni si sono potute tenere regolarmente.

Per la dirigente scolastica: «L'unica cosa da rubare era la cultura, ma ai ladri non interessa». Non è la prima volta che la scuola media viene presa di mira: nella struttura è presente un sistema di videosorveglianza, le immagini ora sono all'esame degli inquirenti.

Sul posto si è recato anche il sindaco, Ennio Marrocco: «Con l’ufficio tecnico ci siamo recato subito a scuola, tutte le aule sono state disinfettate e ben pulite e anche se leggermente in ritardo, gli studenti sono entrati regolarmente ed hanno fatto lezione».