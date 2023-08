Frosinone, entra in casa della ex e la massacra di botte: lei scappa e si rifugia dai carabinieri

Aveva il divieto di avvicinamento alla ex moglie ed era già in corso un processo per maltrattamenti, ma stanotte - 4 agosto - ha violato anche la misura del divieto di dimora a Ferentino, è entrato in casa e ha massacrato di botte la donna.

La vittima è riuscita a scappare e con il volto insanguinato è andata a rifugiarsi in caserma dai carabinieri. I militari hanno prestato le prime cure e avviato subito gli accertamenti del caso. Poco dopo hanno arrestato l'uomo, mentre la donna è stata accompagnata in ospedale per le cure del caso. Si tratta dell'ennesimo caso di stalking in provincia di Frosinone, dove violenze e soprusi sono purtroppo all'ordine del giorno.