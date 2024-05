«Avete rotto il vetro della mia auto»: rissa tra vicini, in tre all’ospedale

ASSISI - Una lite tra vicini di casa degenera in rissa con tre persone che finiscono all’ospedale. È accaduto a Santa Maria degli Angeli. Un uomo ha trovato il vetro della macchina rotto ed ha incolpato due vicini di casa, padre e figlio. I due si sono dichiarati estranei ai fatti contestati ed hanno respinto ogni accusa. La discussione si è fatta sempre più animata.

Dalle parole si è presto arrivati alle mani. Al termine della colluttazione tutte e tre le persone coinvolte sono finite al pronto soccorso. Due sono state portate all’ospedale di Perugia e una al nosocomio di Assisi. Su quanto accaduto indagano i carabinieri della stazione di Santa Maria degli Angeli che fa capo alla compagnia di Assisi guidata dal capitano Vittorio Jervolino.

Il fenomeno delle liti tra vicini di casa è in continua crescita. Nel 29% dei casi, si litiga per i rumori molesti o che avvengono in orari inadeguati, seguiti dai comportamenti sgraditi dei vicini (27% dei casi) e dal parcheggio selvaggio dei mezzi di trasporto (20%).

L’ultima volta una lite tra vicini ad Assisi è finita con un 65enne denunciato per minacce e danneggiamento. L'uomo a seguito di alcuni dissidi condominiali legati al consumo dell’energia elettrica e per un parcheggio, ha insultato e minacciato un 40enne vicino di casa. Il 40enne è uscito dal suo appartemento per spostare l’auto e facilitare l’uscita della vicina, quando è stato avvicinato dal 65enne che, dopo aver continuato a offenderlo e a minacciarlo, ha colpito con un calcio il portone dell’abitazione, danneggiandolo. Solo quando la vittima ha chiamato le forze dell’ordine, il condomino si è allontanato ritornando nel proprio appartamento.