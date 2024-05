Domenica 19 Maggio 2024, 08:23

A Monza per continuare ad inseguire il sogno salvezza e per scrivere un pezzo di storia. Saranno circa 500 i tifosi canarini sugli spalti. Nel frattempo, in città e in provincia sale l'attesa per un match che può aprire le porte all'impresa giallazzurra. Comunque vada oggi, però, sarà l'ultima giornata, ovvero la sfida con l'Udinese, a segnare il destino del Frosinone. E questo è già un record per il club ciociaro, che nelle sue precedenti due apparizioni nel massimo campionato calcistico nazionale non è mai riuscito ad arrivare all'ultimo turno avendo viva tra le mani la speranza della salvezza. Nel 2015-16, alla penultima giornata, fu il Sassuolo allenato proprio da Eusebio Di Francesco a decretare la retrocessione dei canarini. Andò peggio nel 2019, quando un pari, sempre contro il Sassuolo, non fu sufficiente al Frosinone per evitare, con tre giornate di anticipo, la retrocessione in Serie B. Questa volta a Monza non potrà esserci un verdetto. Ma il Frosinone di Eusebio Di Francesco, compiendo quella impresa esterna che fino ad oggi è mancata nel suo campionato, potrebbe dare una svolta decisiva per centrare l'obiettivo. Sarà una finale lunga 180 minuti ed in attesa di riempire lo "Stirpe" nel prossimo turno (la data e l'ora esatta del match si conoscerà probabilmente martedì), i tifosi con i pochi pullman a disposizione e con tanti minivan noleggiati cercheranno oggi di colorare il settore ospiti della U-Power Arena.

L'APPELLO

«Tutti a Monza», questo il messaggio con il quale la tifoseria organizzata ha chiamato a raccolta i sostenitori, con striscioni presenti in più punti della città. Non sarà un esodo come quello visto al Castellani di Empoli. La distanza della trasferta e le difficoltà logistiche hanno leggermente frenato l'entusiasmo e difficilmente si supereranno i 500 presenti nel settore ospiti. Ma saranno 500 voci che si sentiranno forte fin dentro il campo a spingere la squadra di Eusebio Di Francesco. Così come tantissimi saranno quelli che seguiranno la gara in alcuni locali del capoluogo, in tv o tramite radio. L'attesa è tanta e in un sondaggio effettuato dal sito "Calciofrosinone.it", il 75% dei votanti si è espresso fiducioso sulla salvezza. Ora spetta al mister ed ai suoi ragazzi non tradire le aspettative e centrare quello che più che un obiettivo sarebbe una vera e propria impresa. Qualcosa che - dopo la vittoria del campionato scorso - confermerebbe quel "Modello Frosinone" tanto ammirato e consentirebbe alla città di mantenere una categoria importante non solo a livello sportivo ma anche di visibilità e credibilità. Un centro di provincia che non solo si è "affacciato" per la terza volta al palcoscenico del massimo campionato ma ha saputo restarci, cosa che rappresenta un biglietto da visita importante anche per l'economia della città e del territorio circostante.Oggi si gioca la prima parte di questa doppia finale. L'impresa è possibile ed anche probabile, almeno secondo gli scommettitori. In vista del match odierno, gli esperti, infatti, puntano sul Frosinone. Facendo una panoramica sulle maggiori piattaforme di scommesse, vediamo come i bookies vedono favoriti nel confronto tra Monza e Frosinone proprio i canarini, la cui vittoria viene quotata mediamente a 2,4. L'affermazione dei padroni di casa viene pagata tra 2,73 e 3 volte la posta, mentre meno probabile viene dato il pareggio (circa 3,5).Alessandro Biagi