Minaccia di far esplodere la casa dopo aver picchiato il padre: arrestato

Ha minacciato di far esplodere due abitazioni ed è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Giuliano di Roma. Si tratta di un uomo di 32 anni che in preda ai fumi dell’alcool voleva far esplodere una bombola del gas e distruggere così due appartamenti.

A chiedere un intervento urgente dei militari presso la sua abitazione è stato il nonno. Il trentaduenne aveva picchiato il padre e minacciava di uccidere il nonno stesso perché aveva chiesto l'ausilio dei carabinieri. I militari lo hanno bloccato e, una volta messo al sicuro nell’autovettura di servizio, si sono diretti nell’ appartamento che condivideva proprio con il padre, situato a fianco a quello del nonno. Davanti ai loro occhi si è presentata scena disastrosa: la porta era stata sradicata, l’appartamento era stato messo completamente a soqquadro e, al centro di una delle stanze, era stata collocata una bombola del gas col chiaro intento di farla esplodere, facendo così saltare in aria entrambe le abitazioni.

L’uomo è stato pertanto arrestato per maltrattamenti in famiglia, percosse, minacce e danneggiamento.

Dopo il processo per direttissima è stato associato alla casa circondariale di Frosinone.