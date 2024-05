Mattarella: «Serve un rinnovato impegno per la difesa della pace». Il Presidente al cimitero Polacco per ricordare gli 80 anni della Battaglia di Montecassino

“La situazione geopolitica internazionale, purtroppo sconvolta dall’aggressione all’ucraina da parte della federazione russa, ha riportato in Europa quel che uniti combattemmo. L’orrore della guerra, la tragedia inumana del popolo ucraino, riconduce alla memoria le devastazioni che colpirono i Paesi europei e ci richiamano a un rinnovato impegno nella difesa della pace, della libertà, dello stato di diritto - contro le dittature - valori per i quali i caduti onorati in questo cimitero donarono la vita”. Questa la parte cruciale del discorso che, questo pomeriggio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha tenuto al Cimitero Polacco di Montecassino, su invito del Presidente della Repubblica di Polonia Andrzej Duda. La cerimonia ha ricordato i 1057 caduti dell’Esercito polacco nella Battaglia di Montecassino. Il Presidente Mattarella è tornato dopo la visita dello scorso 15 marzo, giorno in cui la città di Cassino ha ricordato l’80esimo anniversario della distruzione della città. La cerimonia organizzata dalla Polonia ha visto la partecipazione, tra i tanti, anche del Presidente del Senato Polacco e di Sua Altezza Reale la duchessa di Edimburgo, dell’ambasciatrice Anna Maria Anders, figlia del generale Anders, colui che la mattina del 18 maggio 1944, a capo della 2° Divisione dell’esercito polacco, liberò dai tedeschi l’Abbazia di Montecassino. Commovente il momento della deposizione delle corone. I Presidenti Duda e Mattarella sono stati accompagnati dai veterani che quella mattina di 80 anni fa hanno combattuto a Montecassino. Domani mattina alle 9.00 ci sarà l’inaugurazione del monumento al generale in Largo Dante.

