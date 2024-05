Domenica 19 Maggio 2024, 07:05

Approfittava dell'assenza spesso per diverso tempo, a causa di motivi lavorativi, delle nipoti per rubare loro energia elettrica. Aveva realizzato lei stessa il collegamento e adesso è stata denunciata per furto. Protagonista una nonnina di 82 anni, sveglia ed arzilla, di Ferentino, dove vive da sola in una villetta di famiglia. Da qualche tempo le due nipoti - che vivono nello stesso stabile ma al piano superiore - sono costrette ad assentarsi da casa per diversi giorni per motivi di lavoro. Malgrado ciò quando tornavano a Ferentino trovavano bollette dell'energia elettrica salatissime da pagare, pur non utilizzando strumenti ed elettrodomestici.

In un primo momento non hanno dato peso alla cosa, pagando regolamente e pensando che magari anche in loro assenza alcuni elettrodomestici potessero produrre consumi elevati. Ma la situazione con il tempo peggiorava. Le bollette erano sempre più pesanti, arrivando anche a superare i 1000 euro. Così le due giovani hanno iniziato a insospettirsi. Pensavano che magari qualche elettrodomestico non funzionasse bene e magari il contatore avesse segnato consumi non reali. Avevano chiamato anche la società fornitrice e provato a staccare tutti gli elettrodomestici in loro assenza, ma nulla: le bollette erano lo stesso molto salate.

A quel punto le ragazze hanno provato a chiedere lumi alla nonna, la quale ha finto di ignorare la situazione e riferito che aveva visto due operai armeggiare nei pressi dei contatori ma di non aver dato troppo peso alla cosa.

L’INDAGINE

Le nipoti, però, non hanno creduto alla versione della nonna e hanno di nuovo contattato la società fornitrice. Questa volta per far intervenire tecnici specializzati e capire da cosa dipendessero quei consumi da record. Qui la scoperta sorprendente: il contatore era stato attaccato a quello della nonna di 82 anni. Incredule, hanno chiesto alla donna spiegazioni ma lei ha detto di non sapere cosa fosse successo. Così hanno deciso di far intervenire i carabinieri. I militari hanno accertato che effettivamente un filo abusivo aveva collegato il contatore della nonna a quello delle due nipoti. Restava da capire chi avesse fatto l'operazione e grazie alle immagini della telecamera di videosorveglianza presente nella villa, è stato tutto più chiaro. Si vede, infatti, la nonna che senza alcuno scrupolo posizionat abusivamente il filo elettrico dal suo contatore a quello delle nipoti. Avrebbe rubato corrente per circa due anni e per oltre 5000 euro di consumo. .

