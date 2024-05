Domenica 19 Maggio 2024, 07:40

La scuola paritaria “Santa Giovanna Antida” conferma la chiusura dei battenti dal prossimo anno scolastico. La riduzione di iscrizioni costringe a chiudere la “scuola delle monache”, storico istituto creato oltre 150 anni fa nel centro storico di Ceccano. Antistante alla chiesa di San Nicola, è la più antica scuola cittadina, gestita da 40 anni da una cooperativa di genitori dei giovani studenti. «Non abbiamo raggiunto il numero minimo di bambini per formare la prima classe, già per la seconda volta - spiega il presidente Pietro Alviti -. Il numero attuale di alunni frequentanti è 60 e scenderanno a 30. Soltanto due anni fa erano più di 90 e in alcuni anni hanno superato i 100». Alcuni genitori, già alla ricerca di un’altra scuola per i loro figli, hanno fatto riferimento alle difficoltà finanziarie. Il bilancio 2022-2023, post pandemia, viene dato in sostanziale pareggio. «Ma la scuola - riporta il professor Alviti - non ha ancora avuto da parte dello Stato il saldo del contributo di parifica per quell’anno scolastico, tantomeno l’acconto per il 2023-2024». Si parla di oltre 180mila euro. «Siamo riusciti a far fronte, grazie allo scoperto bancario con pesanti costi - spiega il presidente - a oneri contributivi, tasse e forniture di gasolio, acqua ed elettricità per cui la cooperativa non ha debiti se non con il personale dipendente». La soluzione alternativa sarebbe l’aumento delle rette mensili. «Avrebbero gravato sulle famiglie degli alunni - dice a riguardo Alviti -. Ad oggi, pur avendo ripetutamente sollecitato e chiesto informazioni agli uffici competenti, non abbiamo contezza di quando ci saranno accreditati i contributi cui abbiamo diritto. In questa condizione è difficile continuare». Forti apprezzamenti vengono rivolti alle insegnanti che hanno portato a termine l’anno scolastico. «Hanno sopportato una situazione così pesante - racconta il presidente -. Un ringraziamento per la loro professionalità e dedizione ai bambini».

LA STORIA

La scuola “Santa Giovanna Antida” nacque nel lontano 1868. Nei suoi 156 anni di storia, mentre in città inizia una “operazione nostalgia”, è stata frequentata da migliaia di piccoli ceccanesi. Pietro Alviti, già vicepreside del liceo, ricorda anche il passaggio di consegne tra passato e attuale gestore. «Nel 1984 - racconta - le Suore ne lasciarono la responsabilità, che fu assunta da una cooperativa di genitori, che l’ha gestita sino ad oggi, assicurando ai bambini quell’ambiente sereno di cui ha bisogno una comunità educante e mantenendo sempre un livello delle rette che potesse permettere a tutte le famiglie di poter iscrivere i loro bambini. Oggi, purtroppo, tutto questo non è più possibile».

Marco Barzelli

