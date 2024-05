Casa in fiamme, ustionati madre e figlio: la donna è gravissima

Una grave incidente domestico si è verificato a Ceccano, in via Anime Sante, con un appartamento andato a fuoco e madre e figlio ustionati. Ad avere la peggio è stata la donna, avvolta dalle fiamme e con ustioni sul 90% del corpo. E' stata trasferita all'ospedale "Sant'Eugenio" di Roma, mentre il figlio si trova allo "Spaziani" di Frosinone. Sembra che ad essere stata avvolta dalle fiamme per prima - per cause in corso in accertamento- sia stata proprio la madre ed il figlio nel tentativo di metterla in salvo si sia egli stesso provocato ustioni alle mani ed al viso. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA