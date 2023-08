Giovedì 3 Agosto 2023, 09:48 - Ultimo aggiornamento: 10:49

I SOCCORSI

Attimi di terrore l'altro ieri pomeriggio davanti ad un ristorante che si trova nella parte bassa di Frosinone , dove una cameriera è stata aggredita e malmenata da un uomo proprio mentre stava uscendo dal lavoro. L'episodio si è verificato intorno alle 15 quando la ragazza terminato l'orario di lavoro nel ristorante si stava avviando a verso la sua auto per fare rientro a casa. All'improvviso un uomo a bordo di uno scooter prima l'ha investita e poi una volta sceso dal mezzo a due ruote, ha cominciato a malmenarla. Sono volati pugni, calci e schiaffi. Dopo l'aggressione il centauro si è dato alla fuga. Dalle prime informazioni raccolte sembra che l'autore dell'aggressione sia stato proprio il suo ex convivente con il quale la donna si era lasciata bruscamente.A soccorrere la cameriera alcuni passanti che avrebbero assistito alla scena. A causa delle percosse ricevute la ragazza non riusciva più nemmeno a stare in piedi. Davanti al ristorante è intervenuto il personale medico e gli infermieri del 118 i quali hanno trasportato la donna presso il pronto soccorso dell'ospedale "Spaziani" dove la malcapitata ha ricevuto le cure.La ragazza avrebbe riportato ferite soprattutto al volto. Da informazioni raccolte sembra comunque che questa non fosse la prima volta in cui la cameriera venisse aggredita dall'ex fidanzato. Precedentemente l'uomo, che non aveva accettato la separazione, avrebbe iniziato a perseguitarla. La donna se lo ritrovava ovunque andasse. Per non parlare dei messaggi dai toni minacciosi che riceveva quotidianamente. La cameriera sperava però che con l'andar del tempo il suo ex facendosene una ragione l'avrebbe lasciata in pace. Invece così non è stato. Sulla vicenda stanno adesso indagando le forze dell'ordine.La vittima dell'aggressione a causa delle lesioni riportate è stata costretta al ricovero. Le sue condizioni comunque non desterebbero preoccupazioni. Di certo c'è che l'escalation di episodi che riguardano le donne vittime di violenza hanno raggiunto numeri davvero ragguardevoli. Ancora una volta gli operatori dei centri antiviolenza della provincia dio Frosinone raccomandano in caso di aggressione di rivolgersi i immediatamente a polizia o carabinieri per presentare la denuncia. Soltanto in questo modo potranno essere tutelate.