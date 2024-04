Un rapporto burrascoso tra nuora e suocera finisce in tribunale. Una casalinga di 47 anni, residente a, ha sempre ritenuto invadente la mamma del marito. Per farle capire che non doveva intromettersi nella sua vita, più volte l'aveva messa elegantemente alla porta. Sempre a detta della nuora la donna, di 73 anni, non aveva mai visto di buon occhio il matrimonio con il figlio. Così subito dopo essersi sposata erano iniziati i primi screzi. Ma oltre ad avere sempre da ridire su tutto quello che faceva, la pensionata sovente prendeva il figlio da parte per parlargli male della moglie e dirgli anche cose che non aveva mai fatto, per il gusto di farla rimproverare.