Talenti sportivi, premiata al Coni la "Dance explosion" di Anagni

La Dance explosion di Anagni premiata al Salone d'onore del Coni. Il riconoscimento è arrivato nell'ambito della cerimonia dedicata ai "Talenti sportivi del Lazio" organizzata dall' ente di promozione sportiva Libertas.

Numerosi gli ospiti presenti, tra i quali il presidente del Coni Giovanni Malago, quello di Libertas Nazionale Andrea Pantano, di Libertas Regione Lazio Enzo Corso e il consigliere per Sport e Salute Fabio Caiazzo. Un salone gremito di artisti e associazioni.

A ritirare il premio per Dance Explosion l'eccellenza al talento Lazio sono stati Giovanni Ragone (ballerino professionista e direttore di Experience Dance) e Alberto Longo (direttore del Circo che Danza). Marco Franceschetti, presidente di Dance Explosion e consigliere del Comitato Provinciale Frosinone Libertas, si è detto «soddisfatto per il riconoscimento, ringrazio l'ente e tutti i ballerini e genitori che da 12 anni seguono le nostre iniziative e do appuntamento in estate per tante novità»