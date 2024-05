«Non può andare in bagno», aggredisce titolare e barista con lo spray urticante

Proprietario del bar e barista assaliti con lo spray al peperoncino. È accaduto in un bar del centro di Giulianova dove una donna, poi identificata come un’ucraina da parte dei carabinieri, era entrata nel locale ed aveva chiesto di andare in bagno. Il titolare del bar le aveva risposto che bisognava attendere in quanto i bagno era occupato: «Ora non può andare signora, deve aspettare» le ha detto.

Ma a un certo punto la donna non ha voluto attendere ed è corsa verso la porta del bagno che naturalmente è risultata chiusa e ha cominciato a bussare e a urlare. Il titolare del bar è andata incontro alla cliente e ha continuato a dirle di aspettare, ma lei non voleva sentire ragioni e lo ha colpito con uno schiaffo. In difesa dell’uomo è intervenuta la barista la quale ha affrontato la donna e l’ha presa a schiaffi, facendola desistere.

IL MALORE

Va anche sottolineato che un’altra donna, che era presente nel locale, si è sentita male nel vedere quella scena, per cui il proprietari ha condotto l’ucraina verso l’uscita dal bar, con l’aiuto della barista ed è stato a questo punto che lei ha estratto improvvisamente dalla tasca una bomboletta ed ha spruzzato spray urticante verso il titolare e la barista che sono rimasti per un attimo accecati mentre la donna si allontanava. Ma nel frattempo un avventore del locale si era premurato di avvertirei carabinieri. Immediato l’intervento dei militari dell’Arma sul posto: hanno rintracciato l’ucraina poi portata in caserma e identificata. Forse sarà denunciata. Il personale sanitario, nel frattempo, ha soccorso la donna che aveva avuto un forte rialzo di pressione a causa dell’agitazione derivante dalla scena e sono riusciti a calmarla, è stata poi trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale. Nessuna conseguenza ulteriore per il titolare del bar e la coraggiosa barista.