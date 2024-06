Domenica 2 Giugno 2024, 07:15

A cadenza settimanale contro la sua volontà, ma «per un senso di dovere coniugale» come lei stessa l’ha definito, è stata costretta ad avere rapporti sessuali con il marito che in casa la picchiava da anni, prendendola a calci, schiaffi e pugni. Rapporti intimi cessati quando lui si è trovato un’altra e ha messo la moglie da parte pur continuando a maltrattarla e a pretendere da lei i soldi che guadagnava dal suo lavoro, unico sostentamento economico della famiglia. È stato condannato a 2 anni dal giudice monocratico Francesco Ferretti per maltrattamenti in famiglia aggravati dal fatto commesso in presenza di minori un marocchino 40enne residente a Teramo che adesso rischia di finire di nuovo a processo ma con l’accusa più pensate di violenza sessuale sempre nei confronti della moglie perché dopo la lettura della sentenza è stato disposto l’invio degli atti alla procura. In fase di dibattimento, è emersa l’abitualità di quelle presunte violenze sessuali alle quali la donna, pure lei marocchina di 39 anni, sarebbe stata costretta. Ad accorgersi dei comportamenti violenti dell’uomo è stata la receptionist del residence dove per un periodo, a causa del terremoto, la coppia si era trasferita lungo la costa prima di tornare a vivere in città. Quando la 39enne è stata sentita, ha pure raccontato di un episodio avvenuto al loro rientro a Teramo. «Un giorno è tornato a casa con una busta di vestiti per nostro figlio. Glieli aveva dati la sua amante in regalo. Io li ho strappati. Ma lui, minacciandomi, mi ha costretta ad andare al centro commerciale per ricomprarli tutti uguali». I fatti per i quali l’uomo è finito a processo e ora condannato risalgono ad un periodo che va dal 2017 al 2018. «Quando tornava ubriaco mi portava a letto per forza – aveva sempre raccontato la donna – e mi diceva che non dovevo dire nulla». A far cambiare la loro relazione sentimentale sono stati i problemi economici.